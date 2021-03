Un român din Italia, amendat pentru că nu purta mască, s-a urcat pe mașina Poliției și a început să sară pe capotă

Dornic de răzbunare după ce a fost sancționat de forțele de ordine fiindcă nu purta mască de protecție, un bărbat român rezident în Italia s-a suit pe mașina de Poliție și a început să sară de zor pe ea, îndoind capota acesteia. Conaționalul nostru s-a ales astfel cu un denunț pentru ultraj și vandalism, informează ziarul Il Giorno.

Totul s-a întâmplat în după-amiaza zilei de luni, 15 martie 2021, pe via Libertà din centrul localității Cinisello Balsamo, de lângă Milano. O patrulă de la Poliția Locală, care efectua un control de rutină în zonă, a dat peste un bărbat care stătea întins pe o bancă de lângă stația de tramvai și servea o băutură cu mai multe grade, prin urmare nu purta masca de protecție.

Agenții de poliție nu au stat prea mult pe gânduri și, după ce l-au identificat ca fiind un cetățean român în vârstă de37 de ani, i-au aplicat o amendă de 400 de euro pentru faptul că nu purta mască. Apoi i-au predat procesul verbal, și au mers mai departe.

Bărbatul român, însă, iritat de sancțiunea primită, s-a îndreptat spre mașina Poliției, care era parcată în preajmă, s-a urcat cu picioarele pe capotă și a început să sară pe ea de zor sub privirile pline de stupoare ale trecătorilor. Deși agenții de poliție nu se aflau în apropiere în acel moment, iar bărbatul probabil a crezut că gestul său nu va avea repercusiuni, la întoarcerea lor aceștia au vizionat imaginile video înregistrate de pe camera de pe bordul mașinii și au descoperit imediat autorul.

În numai câteva minute, bărbatul român a fost localizat apoi și înconjurat de trei patrule de poliție, fiind astfel pus sub arest. În urma constatărilor de rigoare, individul a fost eliberat de sub arest cu condiția să se prezinte zilnic la secție pentru a lăsa o semnătură până va începe procesul împotriva sa, acesta fiind programat în luna iunie a acestui an.