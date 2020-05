Un rus la Iași a scos ziarul Besarabia…

- Îţi spun confidenţial, guvernul rus ne trimite mereu note, că ocrotim pe nihilişti…Te rog, închide ziarul, ţin la dumneata ca la un frate. Îţi promit că mă voi stărui telegrafic să-ţi revoce mutarea. Stăruie şi pe lângă doctorul Russel s-o lase mai domol! Cei de la Besarabia, în frunte cu Russel, erau încântaţi de intervenţia prefectului. Ei puteau închide ziarul cu capul sus, şi erau şi martiri. În realitate trebuiau să-l înceteze din lipsă de bani”.

…Dar pajura rusească înghiţise prea multe hapuri de-ale doctorului Russel, ca să mai poată tolera şi pe acesta. Auzi, aici, sub ochii consulului rus, să apară un ziar cu numele Besarabia… Chestia nihiliştilor adăpostiţi, a contrabandelor de cărţi, bătaia de joc cu spioana (aceeaşi carte la pag. 70-71) cu apariţia ziarului pusese vârf la toate. Note peste note guvernului român, în care se cerea închiderea ziarului şi pedepsirea profesorilor care lucrau la el. Cel dintâi lovit e Ioan Nădejde, permutat, într-o bună zi, la Bârlad, pentru propagandă de idei subversive.

- Tu, Iancule, faci articolul de fond. Răbdarea mea are o margine. Vorbă facem multă, dar treabă puţină. Scoatem ziarul! Ce nume-i dăm? Se propuneau nume care de care mai curioase: Socialistul român, Munca. Se auzi deodată glasul răsunător al lui Ţurcanovici: - Besarabia! Eu vă sunt naşul, pupaţi-mi mâna! - Minunat titlu! Mult aş da să văd mutra cazacului! - Titlu genial, zise altul. Guvernul nu va putea să închidă, ar fi nepatriotic şi va înghiţi - pe lângă alte articole - şi pe cele socialiste. S-au făcut cotizaţii, membrii cercului de intelectuali sporise…

Aflând de moartea lui, publicistul Felix Aderca i-a dedicat articolul „Un vagabond de geniu” (Adevărul, an. 44, 1930, din 22 iunie, p. 1-2) şi avea dreptate să scrie aşa, căci după expulzarea din România, la cererea guvernului ţarist a colindat lumea: San Francisco (SUA, 1880), Plovdiv (Bulgaria, 1882), iar ultimii 30 de ani de viaţă i-a trăit în China, Japonia şi Filipine. A fost un timp chiar preşedintele statului Hawai.

