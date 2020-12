Un singur ingredient din bucătărie te slăbește de trei ori mai repede, ameliorează durerile de articulații

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

Iată şi alte întrebuinţări ale acestui produs natural: – previne apariţia ulcerului, omorând bacteriile periculoase din stomac şi stimulând activitatea celulelor din aparatul digestiv; – la iarnă îl puteţi folosi pentru a vă încălzi picioarele. Înainte de a pleca de acasă presăraţi piper roşu în încălţămintea pe care urmează să o purtaţi. Vă veţi simţi picioarele calde, indiferent de câte grade sub zero va arăta termometrul; – accelerează metabolismul şi duce la pierderea de calorii, pentru că măreşte producerea de căldură de către organism, ceea ce se face prin ardere de calorii. Acest efect termogenic poate dura până la 20 de minute; – gargara cu ceai de piper Cayenne va trata gâtul inflamat; – poate fi utilizat cu succes în tratamentul extern al infecţiilor cu stafilococul auriu; – creşte buna dispoziţie.

Beneficiile acestui tip de piper în tratarea bolilor cardiovasculare au fost demonstrate şi verificate de sute de ani. Luând regulat un supliment bazat pe acesta vă puteţi reduce colesterolul şi nivelul trigliceridelor. De asemenea, ajută corpul să dizolve cheagurile de sânge, întăreşte inima şi echilibrează fluxul de sânge. În plus, ajută la stoparea sângerărilor. Este util şi în diabet, deoarece contribuie la scăderea nivelului de zahăr din sânge. Cei care au glicemia scăzută trebuie să fie foarte atenţi, pentru că acest piper o poate diminua şi mai mult!

Este utilizat, sub formă de ceaiuri ori tincturi, la tratarea a numeroase afecţiuni. Folosirea externă (creme sau loţiuni cu care se masează pe zonele dureroase) ajută la calmarea junghiurilor în spate, a spasmelor musculare, a migrenelor şi chiar a neplăcerilor provocate de osteoartrită. Efectul său benefic acţionează asupra terminaţiilor nervoase, blocând semnalele chinuitoare. Este utilizat în boli precum artrită, psoriazis şi alte afecţiuni inflamatoare ale organismului. Imediat după aplicarea preparatului pe bază de piper Cayenne se simte o agravare a durerii, după care aceasta începe să scadă treptat, până dispare.

De asemenea, acest „ingredient” scade apetitul, îmbunătăţeşte circulaţia şi are şi unele efecte antioxidante.

Este bogat în vitaminele A, B şi C, precum şi în calciu şi potasiu. Vitamina A este foarte importantă pentru sănătatea şi dezvoltarea ţesutului epiteliar, ce este o barieră importantă în calea bacteriilor care încearcă să intre în corp. Este, de asemenea, un antioxidant puternic ce luptă cu radicalii liberi. Vitamina B ţine stresul departe, vitamina C vă asigură o formă excelentă a sistemului imunitar, iar calciul, pe lângă faptul că e bun pentru oase, acţionează şi ca un calmant. Potasiul ajută la buna funcţionare a ţesuturilor corpului şi asigură o tensiune arterială bună.

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

