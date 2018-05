Un strateg și membru al echipei de tranziție a președintelui SUA, Donald Trump, vine la Chișinău. Care este scopul și unde va avea loc întâlnirea

National Committee of Romanian American Republicans invită joi, 10 mai 2018, ora 10.00, la o conferinţă de presă cu tema „Life, liberty and the pursuit of happiness”.

Conferința va fi susținută de către Elroy Sailor, strateg și membru al echipei de tranziție a președintelui SUA, Donald Trump, Laurel Bennett, membru al Partidului Republican și Sorin Roiban, președinte al National Committee of Romanian-American Republicans.

Evenimentul se va desfăşura la sediul Info-Prim Neo din incita Casei Presei, str. Puşkin 22, of. 446, Chişinău.





