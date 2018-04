Un tânăr de 17 ani s-a căsătorit cu o femeie de 72 de ani. „Ne-am înscris la două săptămâni după ce ne-am cunoscut. Este iubirea vieții mele”

Gary si Almeda formeaza un cuplu, desi intre ei sunt 53 de ani diferenta.

Gary are 19 ani si sustine ca s-a indragostit de Alemda, in varsta de 72 ani. Cei doi s-au casatorit la doar 2 saptamani dupa ce s-au cunoscut. La acel moment, Gary avea 17 ani.

Cei doi s-au cunoscut la o zi de nastere, iar la inmormantarea fiului Amandei, cei doi au realizat ca intre ei exista o conexiune.





Intr-un interviu cu Barcroft TV, Gary a dezvaluit ca a fost dragoste la prima vedere in momentul in care a intalnit-o pe Alemda: „Primul lucru care m-a atras la Alemda a fost frumusetea ei, ochii ei albatri si personalitatea. Intre noi a fost chimie. Aveam multe lucruri in comun. Ne-am înscris la doua saptamani dupa ce ne-am cunoscut. Am stiut ca ea este iubirea vietii mele. Multi oameni asteapta ani de zile sa se casatoreasca si multi au diferite pareri despre cei care se casatoresc la scurt timp, dar am stiut ca suntem indragostiti, asa ca am luat aceasta decizie."

Inainte sa-l cunoasca pe Gary, Alemda s-a chinuit sa isi refaca viata dupa ce sotul ei a murit.

„Nu am urmarit sa ma casatoresc cu un barbat mai tanar ca mine, dar Gary a aparut in viata mea si am stiut ca el imi este destinat.”, a declarat Almeda.

Pentru Gary, este extrem de normal ca s-a indragostit de o femeie care ar putea sa ii fie bunica. Inainte de Almeda, Gary a mai avut o relatie de 2 ani cu o femeie de 77 de ani.

„Nu am fost niciodata atras de o femeie mai tanara. Chiar si cand aveam 13, 14 ani, mereu m-au atras femeile in varsta. Sunt foarte matur pentru varsta mea.", a declarat Gary.

Gary a fost crescut de bunica lui si i-a fost teama ca aceasta nu va accepta casatoria:"Nu am stiut cum va accepta acest lucru, dar pe ea a interesat-o ca eu sa fiu fericit."

La Almeda lucrurile au stat altfel: „Toti m-au sprijinit, inafara de fiul meu. El inca nu vorbeste cu mine, dar ceilalti nu au nimic impotriva.”

Desi fiul ei cel mare nu este de acord, nepotii Almedei au sprijinit-o in decizia luata si pe ei ii intereseaza ca bunica lor sa fie fericita.

Sursa: protv.ro