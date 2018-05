Un tânăr de 22 de ani și-a riscat propria viață pentru a salva un copil. Imaginile sunt emoționante// VIDEO

Eroul care s-a căţărat pe faţada unei clădiri din Paris şi a salvat un copil care atârna la etajul 4 este un tânăr migrant din Mali. Are 22 de ani şi nu are documente.

A devenit, în câteva ore, una din cele mai cunoscute persoane din Franţa, după ce înregistrarea cu momentul în care îl salvează pe copil a avut peste două milioane de vizualizări pe internet.

Preşedintele Emmanuel Macron l-a invitat luni la Palatul Elysee, pentru a-i mulţumi. Şi primarul Parisului l-a lăudat. Anne Hidalgo i-a telefonat şi i-a promis că îl va ajuta să se stabilească în Franţa, unde a ajuns, ilegal, cu doar şase luni în urmă.





„Am văzut multă lume care striga, maşinile claxonau. Atunci am trecut strada şi am alergat să văd cum pot să-l salvez. Am reuşit să mă prind de balcon şi m-am căţărat, uite aşa... Şi, mulţumesc lui Dumnezeu, l-am putut salva”, spune Mamoudou Gassama, eroul din Paris.

Sursa: noi.md