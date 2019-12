Un tânăr de 22 de ani va face 13 ani de pușcărie. Ar fi violat și jefuit o bătrânică de 71 de ani

Olandezul, trimis in judecata dupa ce a abuzat sexual doi copii la Cahul, a fost eliberat din arest. Judecatorii au dat curs solicitarii avocatului inculpatului si l-au eliberat sub control judiciar. Potrivit procurorilor PCCOCS, demersul de prelungire a arestului preventiv a olandezului a...

Certat cu legea încă de la vârsta de 16 ani Tânărul de 22 de ani este originar din raionul Ungheni și concubina cu o locuitoare a satului în care a comis crima, cu vârsta de peste 40 de ani. Acesta a avut și alte abateri de la lege, atunci când în 2014 a comis un furt, dar ulterior s-a împăcat cu cei păgubiți; în 2015 a comis un alt furt, alt viol și vătămare intenționată a sănătății unei victime – fapte pentru care a ispășit pedeapsa cu închisoarea timp de 3 ani, în penitenciar pentru copii; iar anterior, în același an, a ispășit o altă pedeapsă cu închisoarea, timp de 4 luni, pentru că a pătruns ilegal într-o altă locuință.

Viol urmat de tentativă de tâlhărie Imediat ce a violat victima, tânărul și-a pus în aplicare și planul financiar ilegal: acesta a apucat-o de pări, i-a pus cuțitul la gât și i-a cerut bani. Totuși, bătrâna i-a comunicat că nu are bani, iar tânărul a părăsit locuința.

Procuratura raionului Edineț a obținut în instanța de judecată condamnarea unui tânăr de 22 de ani la pedeapsa cu închisoarea pentru un termen de 13 de ani, pentru viol, jaf și tâlhărie, comise într-un interval estimativ de 30 de minute, la niciun an de la eliberarea din închisoare. A violat o bătrână de 71 de ani, din satul în care locuia În noaptea din 2 iulie 2019, tânărul a pătruns în locuința unei bătrâne cu vârsta de 71 de ani din Burlănești, Edineț. Acesta avea în mână un cuțit, atunci când i-a cerut bătrânei să se dezbrace. Totuși, deși a observat cuțitul din mâna tânărului, aceasta a refuzat. El, însă, a dezbrăcat-o forțat și a întreținut cu victima un raport sexual. Fapta a avut loc aproximativ la ora 23.

