Se întâmplă foarte rar să vezi un film bun la posturile noastre TV. Despre unul dintre aceste filme, care a fost difuzat și în acest an la Canal 3, Crăciun fericit (Crăciunul în tranșeele Primului Război Mondial) am scris anul trecut.

Astăzi nu voi scrie despre politică! Pentru că se supără lumea, se enervează… Am ales o temă mai neutră - celebrul meu omonim, omofon și omograf Constantin Tănase, marele actor de la Teatrul „Cărăbuș” din Bucureștiul… de altădată.

Președintele Jair Bolsonaro și-a mutat lupta ideologică în sălile de clasă și în universitățile din Brazilia, cauzând disensiuni între profesorii care susțin că guvernul vrea să se lupte cu un dușman care nu există, informează Associated Press.

„Îmi iubesc părinții și avem o relație grozavă, însă m-au făcut pentru bucuria și plăcerea lor. Viața mea a fost minunată, însă nu văd de ce aș pune un alt individ prin coșmarul școlii și găsirii unei cariere, mai ales când el nu a cerut să existe”, a spus Samuel pentru The Print.

Raphael Samuel, în vârstă de 27 de ani, a povestit că are o relație grozavă cu ai lui, însă a comparat faptul de a deveni părinți cu „răpirea și sclavia”.

