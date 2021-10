Un tânăr din Republica Moldova, în topul Forbes: A impresionat turiștii cu vacanțe ecologice la Văleni

Socialitul Igor Dodon s-a arătat deranjat de dedecizia Parlamentului Republicii Moldova de legislatură nouă, sub conducerea lui Igor Grosu. Acesta a refuzat să trimită observatori pentru...

Ce fel de struguri trebuie folosiţi, ce vase şi ustensile sunt indicate şi de câte ori trebuie tras vinul pentru a căpăta un buchet memorabil sunt întrebările pe care le are...

Modificările operate la Legea prin care s-a redus, de la trei ani la un an, termenul în care poate fi efectuat controlul de avere și interese personale, votate la 16 decembrie 2020 de fosta...

Mașinăria de vot PAS a ales încă “o verișoară” a Maiei Sandu pentru o funcție publică. S-a comentat pe acest subiect și am comunicat la mai mulți colegi (în...

Banca Mondială va oferi Republicii Moldova o finanțare adițională, în valoare de 24,8 milioane de euro, sub formă de credit, care are drept scop implementarea procesului de imunizare...

În acest an, trecerea la ora de iarnă se face între 30 și 31 octombrie, când ceasurile se vor da cu o oră înapoi, ora 04:00 devenind ora 03:00.

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord-Vestul Transilvaniei a intrat sub ocupație maghiară. Teritoriul ocupat de horthyști în timpul celui de-al doilea război mondial a...

1855: A apărut „Steaua Dunării”, jurnal politic, literar și comercial, sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Criza gazelor se adâncește tot mai mult în lume, iar Republica Moldova nu are șanse să ocolească. La bursele internaționale Ba mai mult au fost reduse cu 35% livrările de gaze în Republica Moldova.

Dovleacul este una dintre binecunoscutele plante comestibile și are proprietăți medicinale substanțiale, datorită prezenței unor substanțe chimice naturale și unice, care sunt comestibile. De obicei, mamele parfumează casa cu aromă de dovleac copt, iar cei mici decorează cojile...

Merele, strugurii de masă și prunele din Moldova sunt prezentate la expoziția Fruit Attraction, care are loc la Madrid, Spania, transmite știri.md.

„Pentru a implementa bunele practici ale economiei circulare am conectat complexul la panouri solare și am construit un sistem ecologic de canalizare și filtrare al apei pe bază pe hidrocarburi, reducând în același timp impactul asupra mediului. În cadrul programului EU4Moldova al Uniunii Europene, lucrăm în continuare la deschiderea unui centru SPA și tratamente naturiste pentru a oferi un pachet complet de relaxare și tratament iubitorilor de natură”, adaugă Nicu.

A reușit să aducă în zonă peste 10.000 de turiști din țări precum Austria, Germania sau Olanda, creând astfel peste zece locuri de muncă în localitate. Anul trecut a fost un an dificil pentru toată industria HoReCa, iar Nicu a fost nevoit să schimbe modelul de business, axându-se acum mai mult pe piața locală, cazare și grupuri mici de persoane, observând o dinamică în creștere a sectorului local România-Moldova.

„Mi-am scris lucrarea de licență pe tema dezvoltării eco-turismului și am propus un plan de dezvoltare al zonei, pe baza căruia am reușit să atrag mai mulți finanțatori internaționali, care au recunoscut potențialul zonei. Pornind de la ideea unui muzeu tradițional, complexul a dezvoltat ulterior capacități de cazare ecologică, un restaurant amenajat rustic și o mică vinărie de familie, cu scopul de a oferi pachete turistice bine închegate pentru a putea găzdui grupuri mixte de turiști străini, cât și locali. Organizăm, de asemenea, și târguri ale meșterilor populari, devenind unul din puținele puncte din regiunea de Sud unde aceștia pot să-și vândă produsele pentru un preț corect turiștilor străini pe care îi aducem la Văleni”, a mai menționat Nicu Știrbeț.

„Cel mai recent rol este acela de Analist de Supraveghere Bancară în cadrul Băncii Centrale Europene, unde am contribuit la supravegherea celor mai mari bănci din Europa, în ultimul an activând în cadrul departamentului de tehnologie și inovație al Mecanismului de Supraveghere al BCE, ocupându-mă de mai multe proiecte de digitalizare și educație”, susține tânărul antreprenor.

Nicu Știrbeț a fondat și conduce Eco-Village Văleni, o întreprindere socială din satul Văleni din Lunca Prutului, axată pe turism rural, care are ca activitate dezvoltarea primei Rezervații a Biosferei UNESCO a Republicii Moldova și este inițiatorul și președintele Ligii Studenților Originari din Republica Moldova, organizație ce își propune să reprezinte și să conecteze studenții basarabeni din străinătate, scrie forbes.ro.

Un tânăr din Republica Moldova a ajuns în topul Forbes 30 sub 30, 2021, prin mica afacere ecologică pe care o gestionează. Este vorba despre Nicu Știrbet, care face ecoturism în satul bunicilor de la Eurovision, satul Văleni.

Marcarea în fiecare an a Zilei internaţionale a carităţii a fost decisă de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), prin Rezoluţia /RES/ 67/105. Scopul acestei...

Numărul migranţilor care au murit încercând să ajungă din Africa de vest în insulele Canare s-a dublat în primele opt luni ale acestui an faţă de aceeaşi...

Cifrele nu mint: femeile tind sa traiasca mai mult decat barbatii. Potrivit Time, ultimele date furnizate de americani arata ca barbatii din acea tara traiesc pana la varsta de 76 de ani, in...

Directorul general şi preşedintele Pfizer, Albert Bourla, anticipează că lumea va reveni la viaţa normală în decurs de un an, el adăugând că probabil va fi necesară vaccinarea...

