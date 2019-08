Un test de IQ, trebuie să fie prima proba pentru orice aspirant la o funcție publică

Cum poți recunoaște un om prost

În targusorul de unde provin, erau cel putin 50 de indivizi, in fata carora, imi era rusine sa deschid gura, pentru a nu se vedea ca, in comparatie cu ei, eu sunt ala prost. Daca as extrapola la nivel national, numarul acestora ar fi devastator pentru respectul pe care mi-l port. Cum draku’ se face, ca nici unul dintre acestia, nu populeaza spatiul public? Cum draku’ se face ca nici unul dintre acestia, nu se regaseste in Parlament, in Guvern, sau printre candidatii la Presedintie?

Incep sa am convingerea, ca un test de IQ, trebuie sa fie prima proba pentru orice aspirant la o functie publica. Pana se va intampla acest lucru, iata generatie, cum poti recunoaste un prost, atunci cand il vezi si-l auzi.

1. Isi compune o mimica sobra, care trebuie neaparat sa arate cat de impovarat este de problemele neamului. Ca ingredient principal, mai adauga o privire vizionara, plina de superioritatea celui care catacdiseste sa se adreseze pulimii ignorante.

2. Aria lui de competenta este universala: de la geopolitica, pana la violul asupra unei capre negre comis de un pastor grec, ajuns din greseala prin Muntii Apuseni. Prostul stie tot, intelege tot, comenteaza tot, are solutii pentru tot.

3. Argumentele folosite la sustinerea cauzei proprii, sunt de regula clisee si sloganuri.

4. Simte nevoia ca la fiecare aparitie publica, sa declare ca este, fara rezerve, pro-european si filo-american, recunoscandu-si astfel, fara sa-si dea seama, statul de inferioritate totala.

5. Are probleme semnificative cu limba materna.

6. Devine agresiv cand are o problema de intelegere a unei situatii insolite.

7. Devine ilogic in fata unor argumente corect ansamblate.

8. Sare ca oparit, atunci cand ii critici seful, folosind ca argument, principiul vaselor comunicante, tradus la noi prin celebra expresie:

- Ba, ma-ta-i cu**a!

Este suficienta, generatie, doar o insusire dintre cele enumerate mai sus, pentru a pune, fara teama ca ai putea gresi, stampila de prost pe fruntea celui care o poseda.

Nu ti-am vorbit aici despre prostia stridenta, pentru ca ea este vizibila fara nici un efort de catre oricine.

Un exemplu de ultima ora este “gandirea” a doua madame care vor sa anuleze liberarea conditionata, fara sa aiba habar ce rol are aceasta in arhitectura penala universala. Ca madame Dancila este cretina, era un adevar deja stabilit, ca madame Birceal a intrat voluntar in aceasta zona, este o surpriza. Sper ca, atat ANP-ul, cat si corpul magistratilor, sa le deschida ochii celor doua orfeline ale guvernului Romaniei.

https://www.facebook.com/SorinOvidiuVintu