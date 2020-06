UN TEST LA COVID-19 ASCUNS ÎN ITALIA. De ce unii oameni nu cred în noul coronavirus? (II)

În prima parte a acestui material, am prezentat opiniile unor medici de peste Prut, inclusiv a lui Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, și a lui Gheorghe Borcean, președinte al Colegiului Medicilor din România, care dădeau de înțeles că marea majoritate a persoanelor decedate oficial de COVID-19 își pierd în realitate viața din cauza altor boli. Ei mai spuneau că restricțiile impuse în sistemul medical, odată cu pandemia de coronavirus, nu le permit medicilor să salveze viețile pacienților bolnavi de alte maladii. În mare parte, această situație ar putea conduce la creșterea semnificativă a morbidității în rândul persoanelor în vârstă, care fie că se tem deja de medici și spitale, fie că nu mai simt grijă din partea lucrătorilor medicali. Aceasta nu e părerea subsemnatului, ci a zecilor de bătrâni cu care am discutat în această privință și care nu poate fi trecută cu vederea într-o societate care se respectă.



Menționam în textul precedent și despre faptul că afirmațiile precum că virusul SARS-CoV-2 nu există sunt la fel de lipsite de sens ca și cum am spune că nimeni nu e interesat de o statistică cât mai umflată a persoanelor infectate. Respectiva stare de lucruri se referă nu numai la R. Moldova, despre care vom vorbi mai târziu, dar și la alte țări. De exemplu, mai mulți moldoveni din Italia ne-au spus că și acolo pacienții care suferă de alte boli, dacă nu au și COVID-19, sunt ignorați de către medicii locali, chiar dacă se află în stare gravă, iar alții se trezesc pe neprins de veste cu noul coronavirus în documente. O italiancă din Veneția a acționat în judecată spitalul în care mama sa a decedat de cancer, pentru că medicii i-au scris că s-ar fi stins, de fapt, de COVID-19. Aceeași cauză a morții a fost stabilită și pentru tânăr din același oraș, care și-a pierdut viața într-un accident rutier. Totuși, pentru că în spațiul public circulă nenumărate teorii ale conspirației și fake-news-uri despre această molimă, ne vom referi doar la întâmplări precise, care trezesc într-adevăr serioase dubii cu privire la acțiunile unor medici.





„La Parma toți mureau de coronavirus”

Lidia Munteanu din s. Mirești, r-nul Hâncești, este stabilită de 16 ani în Italia. Ea locuiește împreună cu fiul și fiica sa în comuna Roccabianca din provincia Parma, unde îngrijea de câțiva bătrâni și până nu demult se bucura de tot respectul din partea localnicilor. Lucrurile au luat o cu totul altă întorsătură acum trei luni, când femeia a răcit. Pentru că se simțea din ce în ce mai prost, pe 27 martie, ea a chemat salvarea. A sosit mai întâi o ambulanță și medicii i-au controlat starea sănătății, apoi alta, care a dus-o la spitalul din Parma. Din acea clipă tot satul a început a vorbi că Lidia este infectată cu noul coronavirus.

La spital a fost diagnosticată cu pneumonie interstițială bilaterală. A doua zi a fost testată la COVID-19 și rezultatul a fost negativ. Cu toate acestea, afirmă ea, a fost internată în secția terapie intensivă, în care toți pacienții aveau rezultate pozitive. Situația a îngrozit-o și a cerut să fie transferată la spitalul din Fidenza. „La Parma era dezastru, acolo toți mureau de coronavirus. M-au băgat și pe mine printre ei, deși aveam rezultat negativ și începeam să mă simt mai bine. Le-am spus că voi fugi din spital, dacă nu mă transferă la Fidenza, unde cel puțin aveam un medic cunoscut - neurologul meu Letizia Manneschi. Am vorbit și cu ea și mi-a spus să insist să fiu mutată. Am insistat pe 29 și pe 30 martie și i-am avertizat că voi depune denunț contra lor. Doar așa, pe 31 martie, au chemat ambulanța și m-au dus în celălalt spital”, povestește Lidia Munteanu.



Testul din 2 aprilie - rezultat negativ, ca și cum pozitiv...

La Fidenza, a ajuns în secția chirurgie, unde de asemenea se aflau bolnavi de COVID-19. Pe 2 aprilie, deși afirmă că se simțea mai bine, a fost testată iarăși la noul coronavirus. Dacă la primul test a primit rezultatul imediat cum a fost gata, de data aceasta zilele se scurgeau una după alta, dar nimeni nu o înștiința despre rezultat. „Aici, în Italia, medicii anunță zilnic familia la telefon despre starea pacientului. Vorbeau cu fiică-mea, dar nici ei nu-i spuneau nimic despre testul din 2 aprilie. Peste trei zile, pe 5 aprilie, n-am mai rezistat și am rugat frumos medicul să-mi spună sincer ce rezultat am. „Cum să vă lămuresc, mi-a răspuns el, rezultatul e negativ, dar ca și cum e și pozitiv”. Nu m-am lăsat, i-am cerut să fie mai explicit, dar el repeta aceleași cuvinte. Apoi a sunat-o pe fiică-mea și tot așa minciuni i-a spus, că e negativ, dar ca și cum pozitiv. Cred că îi motiva faptul că aveam toate simptomele de COVID”, se arată indignată Lidia Munteanu.

De atunci moldoveanca nu i-a mai lăsat în pace pe doctorii de la Fidenza și a cerut zi de zi rezultatul testului din 2 aprilie. „S-au săturat de mine și mi-au spus că o să mi-l dea pe urmă. Pe 11 aprilie, am cerut să mai trec un test și rezultatul a fost tot negativ. După aceasta, a venit neurologul meu Letizia Manneschi și m-a felicitat că am trecut peste coronavirus, spunându-mi că am trei teste negative și că am suportat doar o pneumonie. M-am bucurat, dar a doua zi tot ea mi-a spus altceva, și anume că a fost o eroare și că testul din 2 aprilie a fost pozitiv. Sunt sigură că a fost impusă să mă mintă, fiindcă am cerut documentele, dar nu mi le-au arătat nici ea, nici alți medici”, afirmă moldoveanca.

Înainte de a fi externată, pe 21 aprilie, Lidia Munteanu a fost testată la COVID-19 pentru a patra oară. A avut același rezultat negativ și a revenit acasă. Femeia nu pricepe de ce doar la un singur test din toate pe care le-a trecut nu i s-au prezentat rezultatele în mod categoric. Singurul document de care dispune și în care e indicat că testul din 2 aprilie a fost pozitiv este biletul de externare. Dar și acest act, spre surprinderea moldovencei, nu este semnat de medicii din secția chirurgie, unde a fost tratată, ci de Letizia Manneschi. Lidia Munteanu a cerut explicații de la neurolog, care a trimis-o la medicul de familie. „Când am ajuns la medicul de familie, el a scos toate documentele mele din calculator, dar numai rezultatul testului din 2 aprilie nu era. Am mers apoi la policlinica principală din Parma, unde la fel mi-au spus că nu au rezultatul din acea zi și m-au sfătuit să-l cer de la spital”, subliniază femeia.



„Mi-au furat libertatea printr-o minciună”

Moldoveanca recunoaște că nu și-ar fi făcut atâtea griji dacă, ieșind din spital, nu s-ar fi confruntat cu o atitudine ostilă din partea consătenilor săi din Roccabianca. Dar așa s-a întâmplat, că după aceasta toată comuna o evită. „Mi-au furat libertatea printr-o minciună. Bătrânii de care îngrijeam nu mă mai primesc la lucru, alții refuză să mă angajeze, oamenii din sat se feresc de mine ca de o ciumă, frizerița îmi interzice să mai trec pe la ea... Culmea e că nici pe fata mea n-o mai primeau la muncă”, relatează cu părere de rău Lidia Munteanu.

Căutând să demonstreze comunității sunt sănătoase, ea și fiică-sa au trecut testul la SARS-CoV-2 și pe 29 aprilie. Deși ambele au avut rezultate negative, atitudinea oamenilor din jurul lor nu s-a prea schimbat. Atunci Lidia Munteanu a anunțat spitalul din Fidenza că-și va angaja un avocat și va acționa instituția în judecată. Tot ce a putut obține în cele din urmă a fost un document în care se arată că, pe 2 aprilie, a fost testată la noul coronavirus, dar în care nu este indicat rezultatul. Pentru că nu s-a lăsat bătută și a solicitat în continuare rezultatul testului cu pricina, cei de la spital ar fi anunțat-o că documentul căutat de ea pur și simplu s-a pierdut. „La așa ceva nu m-am așteptat. Ca s-o termine cu mine, supărați că i-am sculat pe toți în picioare, mi-au spus că rezultatul s-a pierdut. Dar cum putea să se piardă anume testul pe care l-au ascuns atâta timp de mine? Presupun că l-au falsificat, fiind obligați să o facă, dar nu știu cine și ce are de câștigat din asta. Le-am spus că voi merge totuși în instanță, căci, din cauza lor, sunt izolată de toată lumea, dar ei au întors-o și mi-au zis că toate testele din 2 aprilie s-au pierdut. Adică, aș fi fost bolnavă de COVID fără să mi se prezinte absolut niciun document confirmativ, în afară de concluzia neurologului meu, care nici el nu știe ce să zică și mă trimite la medicul de familie...”, constată Lidia Munteanu.



Înmormântările din contul statului i-ar costa pe italieni 770 de euro

În afară de noul coronavirus, moldovencei din Roccabianca i se impută în localitate și faptul că a avut grijă de un bătrân, care a decedat de cancer acasă la el peste cinci zile după ce ea a fost internată la Parma. Și asta chiar dacă realmente cauza morții acestui bărbat nu a fost virusul SARS CoV-2. „Fiul bătrânului este carabinier și el le-a spus medicilor să nu-i pună cumva tatălui său diagnoza de Covid, pentru că vrea să-l îngroape el. În acest caz, firește, n-au avut nimic împotrivă”, afirmă moldoveanca.

Potrivit Lidiei Munteanu, în primele luni de pandemie, autoritățile din Peninsulă au dat asigurări că toți morții de noul coronavirus vor fi înhumați în lipsa rudelor, din contul statului. Dar puțin mai târziu, adaugă femeia, rudele defuncților au fost anunțate că datorează la stat câte 770 de euro. Tot ea precizează că, în perioada stării de urgență, suferinzii de alte boli nu au fost primiți în clinicile din Italia. „E mare păcat, fiindcă bolnavii de infarct și cei cu atacuri cerebrale mor acasă, la fel ca și cei cu cancer, care nu mai au șansa de a se trata. În cazuri mai rare, dacă suferi de altă boală și nimerești în spital, iar acolo mori, cauza morții îți este garantată – COVID-19 fără nicio vorbă”, conchide cu stupoare moldoveanca. „Am iubit mult Italia și o mai iubesc. Degrabă voi da jurământul de credință acestei țări, dar nu am crezut niciodată că voi ajunge aici, unde am fost azvârlită nu se înțelege de către cine și cu ce scop”, mai spune ea.

TIMPUL a solicitat explicații de la reprezentanții spitalului din Fidenza, de la neurologul Letizia Manneschi, precum și de la alți medici italieni implicați în acest caz. Dacă vom primi vreun răspuns, vom reveni.







