Un traseist politic a fost ales noul lider al organizației Soroca a PPDA, după ce fosta conducere a plecat din partidul lui Năstase

Insistenţa cu care liderul PPDA cere convocarea unei şedinţe a Parlamentului are explicaţii exacte, susţine jurnalistul liberal Vasile Grozavu, într-un articol publicat pe blogul său. Grozavu afirmă că Năstase doreşte crearea unei majorităţi cu PSRM, pentru a-şi răzbuna naşul...

Cariera sa politică este una pestriță, Tănase înregistrându-se de-a lungul timpului în mai multe formațiuni politice printre care Mișcarea Antimafie, Partidul pentru Neam și Țară, Mișcarea Acțiunea Europeană, etc.

O altă sursă ne-a spus că Tănase a lucrat prin anii 90 in administrația locală, dar a afost eliberat. În prezent este fermier, iar câțiva ani în urmă obținuse un mandat de consilier local.

