Un val de aer arctic va lovi în zilele următoare și va răci dramatic vremea

După trei zile de fenomene meteo extreme, un val de aer arctic se îndreaptă către România. Când va ajunge în ţara noastră, vom îngheţa la temperaturi cu minus, în zonele de munte. Iar în oraşe, vor fi cu 10 grade mai puţin decât în mod normal. Este doar începutul, atrag atenţia experţii, care dau vina pe încălzirea globală, în timp ce tot mai multe voci vorbesc despre un adevărat război meteorologic.



Fenomene meteo neobişnuite au lovit România în lanţ, în ultimele trei zile. Frecvenţa şi puterea lor i-au uimit chiar şi pe meteorologi. Natura s-a dezlănţuit pentru prima dată în Călăraşi. O tornadă de gradul doi a lovit mai multe sate, a distrus zeci de gospodării şi chiar a răsturnat un autocar plin cu 40 de oameni. Totul, în mai puţin de 30 de minute.

La Brad, în Hunedoara, ploaia torenţială a adus cu ea un alt nor uriaş, care a acoperit oraşul. Un spectacol la fel de surprinzător. Norul apare de obicei în zonele tropicale şi a generat nu de puţine ori tornade devastatoare.

ALINA ȘERBAN, meteorolog: Un plus de umezeala determina ca din loc in loc sa apara aceste dezvoltari convective. Sunt dezvoltari noroase care pot atinge 12,13,14 kilometri in inaltime.

Val de aer arctic aşteptat pentru săptămâna viitoare



În trei zile, mai bine de 15 judeţe au fost sub ameninţarea codurilor galbene şi portocalii de vreme severă.

Roxana Bojariu, climatolog: Am avut episoade de grindină, cu bobul de grindină foarte mare şi cu o intensitate foarte mare. Am avut precipitaţii abundente. Toate semnele unei instabilităţi puternice

În faţa fenomenelor extreme, trebuie să învăţăm cum să ne protejăm viaţa, spun salvatorii.

Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă: Adăpostirea în case, locaţii care sunt rezistente, în beciuri, este primordială. Dacă vezi că acest fenomen există şi poţi să-l eviţi, să pleci, fă acest lucru

Veştile proaste continuă. Un val de aer arctic, ajuns deja în Europa, va afecta şi ţara noastră. În special în vest. Aici temperaturile se vor apropia de cele de îngheţ. Iar în noaptea de luni spre marţi, se va răci brusc în toată România.