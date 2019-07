Un val de aer din Sahara lovește Europa. Cod roșu de caniculă

Rusia continuă să reprezinte o ameninţare pentru alegerile americane, a avertizat marţi directorul FBI, Christopher Wray, cu mai puţin de un an şi jumătate înainte de următoarele alegeri prezidenţiale din Statele Unite, informează AFP, preluată de Agerpres.

Premierul moldovean, Maia Sandu declară într-un interviu la RFI că dacă nu se va ajunge la o înțelegere, până la sfârșitul acestui an, privind tranzitul gazelor naturale pe teritoriul Ucrainei, ”s-ar putea să avem probleme cu asigurarea de gaze naturale...

O adevărată capsulă a timpului şi o maşină cu un farmec aparte. Aşa este descris cel mai scump autoturism Dacia 1410 Sport scos la vânzare pe un site de specialitate în acest an, pentru care proprietarul cere nu mai puţin de 16.500 de euro.

Fashion and the Catholic Imagination este subtitlu expoziției emergente Heavenly Bodies, de la Met Museum. O expoziție care, din materialele promoționale, promite să includă toate clișeele catolice din modă, de la cruci și coroane de spini, la incest, vinovăție, putere și glorie...

7 metode prin care deosebești oamenii buni de cei răi Cu toții am dat, de-a lungul vieții, de oameni care ne zâmbeau în față și ne vorbeau de rău pe la spate, care se purtau frumos exclusiv cu persoanele care le erau superioare din punct de vedere ierarhic. De asemenea, toți...

După ce acum câteva zile, primele caise și cireșe autohtone au ajuns pe rafturile magazinelor din Germania, în această săptămână, și primul lot de prune moldovenești din acest an va bucura consumatorii germani.

1989 este consemnat ca anul schimbării în Europa de Est, un an dramatic cu superlative pe măsură: cea mai liniştită revoluţie în Ungaria şi cea mai sângeroasă în România. A fost anul unor proteste de amploare, al deschiderii graniţelor către Occident, al...

