Un val de aer polar vine spre spațiul românesc. Avertismentul autorităților pentru șoferi

În noaptea de joi spre vineri se vor înregistra temperaturi negative. Aşadar, dacă porniţi la drum, echipaţi-vă maşinile pentru sezonul rece.



La peste 2.000 de metri altitudine în Bucegi viscoleşte de ore bune. S-au înregistrat minus 8 grade Celsius, iar ceaţa a învăluit crestele. Salvamontiştii îi avertizează pe turişti să nu pornească la drum dacă nu sunt echipaţi de iarnă şi nu cunosc traseul.

Pe şosele se circulă bine deocamdată chiar dacă în zona Cheia, de pildă, zăpada depăşeşte 7 centimetri. Drumarii au avut grijă să împrăştie sare.

Şofer: “Anvelope, lanţuri. Am urcat bine, s-a dat cu sare, a coborât sărăriţa.”

Unii chiar au părut să aprecieze această schimbare de anotimp.

Pe Transfăgărășan, şoseaua este că de sticlă şi deşi puţini turişti se mai avânta în zona drumarii au intervenit. În vârf vântul bate cu peste 40 kilometri pe oră şi sunt minus 5 grade celsius.

La ţară mulţi au făcut deja focul în soba.

Vasile Negrea: “E cam nasol cu lemnele. 30 de milioane am dat pe lemne. 30 - 35 depinde de unde le iei, cum le iei. Din mai am început, cumpărăm aşa după cum avem posibilităţi cu banii, că nu avem bani ca să luăm o maşină de lemne odată.”

Bătrân: “Cam puţinele avem... cu lemnele. N-avem de unde le lua, asta-i mai mare treabă.”

Florin Gândac, reprezentantul unei firme de exploatare forestieră: “Noi la Kronospan dăm majoritatea, că e lemn uscat şi lemnele de fag le dăm la populaţie.”

Meteorologii anunţa că o să fie tot mai rece.

Silvia Barbu, directorul Centrului Meteorologic Banat-Crișana: “Temperaturile vor fi binişor sub cele normale pentru a doua decadă din noiembrie. Vor coborî până la opt grade maximele, iar minimele or fi în general negative sub zero grade. Este o masă de aer polar care vine din câmpia Rusiei.”

Şi vineri va ninge în zonele montane, iar vântul puternic va spulbera zăpada. În regiunile estice, sudice şi centrale vor fi precipitaţii slabe, sub formă de lapoviţă.