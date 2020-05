UNDE A LOCUIT CEL MAI MULT ȘTEFAN CEL MARE ?

În spiritul articolului nr. 34 al Constituției RM (Dreptul la informație), lucrarea se poate printa tot gratuit și de pe site-ul istoric moldovenesc deosebit de important cu linkul de acces: goo.gl/b9BQne, ca și multe alte materiale despre Ștefan cel Mare și avantajele întregirii neamului, inclusiv afișe istorice cu Ștefan cel Mare ce însuși se recunoștea în scris român. POPULARIZAȚI CÂT MAI MULT ideea că filmul făcut cu bani probabil rusești sub patronaj prezidențial, Istoria Moldovei pentru copii, de pe Internet, ca și site-ul moldovenii.md, sunt puternic politizate și falsificate! Ca și regretabila, PENIBILA Istorie a Moldovei, în 3 volume (!!!), apărută sub egida președintelui Moldovei. PROPAGANDĂ 100%. Ca și scârboasa Odă a frăției române (Poem satiric antiunionist), de securistul pensionar, istoricul amator gherasim ghidirici, cu aceleași falsificări grosolane.

