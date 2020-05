UNDE A LOCUIT CEL MAI MULT ȘTEFAN CEL MARE ?

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Am citit cu mult interes această erupție de creativitate a deputatului Bolea. Dacă sesizarea dată nu ar fi avut antetul parlamentului și nu ar fi fost semnată, aș fi crezut că asistăm la o farsă.

O femeie prinsă sub dărâmăturile casei sale, în urma exploziei unei butelii, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în localitatea Corbu, a fost scoasă de pompieri şi transportată la spital, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dobrogea".

La Spitalul Județean Timișoara are loc o anchetă internă, după ce șeful institului Oncogen, profesorul Virgil Păunescu a anunțat că a creat un vaccin împotriva COVID-19 pe care și l-a administrat. Cercetătorul Virgil Păunescu a declarat că și-a administrat vaccinul la care...

În spiritul articolului nr. 34 al Constituției RM (Dreptul la informație), lucrarea se poate printa tot gratuit și de pe site-ul istoric moldovenesc deosebit de important cu linkul de acces: goo.gl/b9BQne, ca și multe alte materiale despre Ștefan cel Mare și avantajele întregirii neamului, inclusiv afișe istorice cu Ștefan cel Mare ce însuși se recunoștea în scris român. POPULARIZAȚI CÂT MAI MULT ideea că filmul făcut cu bani probabil rusești sub patronaj prezidențial, Istoria Moldovei pentru copii, de pe Internet, ca și site-ul moldovenii.md, sunt puternic politizate și falsificate! Ca și regretabila, PENIBILA Istorie a Moldovei, în 3 volume (!!!), apărută sub egida președintelui Moldovei. PROPAGANDĂ 100%. Ca și scârboasa Odă a frăției române (Poem satiric antiunionist), de securistul pensionar, istoricul amator gherasim ghidirici, cu aceleași falsificări grosolane.

În cazul Moldovei, divizată administrativ în Țara de Sus și Țara de Jos (de Sud), zona de constituirea a statalității (ceea ce va deveni o dată cu cotropirea austriacă din 1775 – Bucovina/Țara Fagilor) a cunoscut cea mai mare importanță administrativă. Primele capitale voievodale – Rădăuți – Siret – Suceava, cea mai mare densitate a curților marilor boieri din sfatul domnesc, cele mai importante ctitorii mănăstirești centre culturale (Voroneț, Humor, Moldovița, Sucevița, Arbore, Bălinești, Probota, Slatina, Râșca, Dragomirna, ș. a.) și sediul Mitropoliei Moldovei, iată doar câteva argumente în sensul de mai sus. Este deci de presupus că Ștefan cel Mare a avut cele mai multe prezențe în acest colț de țară. În plus, domnia avea și curți domnești la Vaslui (pentru Țara de Jos), la Hârlău și...........

În condițiile economice și socio-politice tipice feudalismului, monarhii și principii mai mărunți aveau obiceiul unei mari mobilități de rezidență. Pe lângă capitala, reședița princială (de obicei localitatea urbană cea mai importantă), ei frecventau și alte locuri, unde aveau proprietăți și construcții de confort princiar, dar și unde locuiau feudalii lor mai importanți. Erau în aceasta mai multe scopuri, și economice și politice. Printre altele, pe de-o parte, se consumau direct de către suveran și suita sa numeroasă, inclusiv gărzile sale, de la producători alimente și băuturi, se putea controla producția lor (pentru cele ale suveranului mai ales), pe de alta, se putea verifica mai bine, la ei acasă, fidelitatea feudalilor supuși. În plus, se puteau efectua și unele procese locale în principal pe neînțelegeri pentru valori materiale.

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

