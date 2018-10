Ungaria și UDMR atacă din nou Centenarul Marii Uniri

Centenarul Marii Uniri se apropie și, odată cu el, se simte în atmosferă energia pozitivă generată de marele eveniment care a reîntregit România. Ceea ce este relevant este faptul că, în ultimul timp, am putut să constatăm că această sărbătoare a poporului român nu este numai una a țării noastre....din ce în ce mai multe state ale lumii sau lideri politici adresează cuvinte frumoase referitoare la Centenarul Marii Uniri, cuvinte care nu pot decât să neîncânte și să ne demonstreze că România nu este o țară singură, izolată.



Dacă Statele Unite ale Americii a fost prima țară care a transmis felicitări Bucureștiului pentru aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire, a venit timpul ca președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junker să afirme, în ziua de 23 octombrie, în Parlamentul European, alături de președintele României, faptul că în ziua de 1 decembrie atât Europa cât și România sărbătoresc un mare eveniment istoric.

Surpriză însă!! într-o asemenea atmosferă de sărbătoare și bucurie, Guvernul Ungar, din neant, se trezește să reacționeze imediat și să sancționeze poziția președintelui Comisiei Europene, într-o manieră brutală, barbară chiar am spune...și asta pentru că a îndrăznit să afirme că ziua de 1 decembrie reprezintă o sărbătoare pentru Europa!

Sub pretextul pueril că trebuie să răspundă la o interpelare a cotidianului Kronika (atenție, cotidian care funcționează din banii statului ungar!!), Biroul de presă al Ministerului ungar al Afacerilor Externe, prin purtătorul de cuvânt Zoltan Kovacs, a susținut că Guvernul Ungariei are două opinii față de poziția lui Jean-Claude Junker. Prima, pretinde că oficialul european a vorbit „conform stării în care se afla”, aluzie evidentă la ideea că acesta ar fi putut fi sub influența băuturilor alcoolice. Cea de a doua poziție s-a referit la lipsa cunoștințelor istorice ale domnului Junker, ceea ce ar demonstra încă odată, faptul că acesta nu este potrivit pentru funcția pe care o deține. Atacurile înverșunate ale Budapestei nu s-au oprit însă aici. Nemeth Zsolt, președintele Comisiei de politică externă a Parlamentului Ungariei a reacționat la rândul său, susținând că Junker nu ar trebui să impună ca această sărbătoare să fie una a tuturor europenilor. La finalul declarației sale a susținut că maghiarii vor deschide o sticlă de șampanie atunci când domnul Junker nu va mai fi în fruntea Comisiei europene.

Și evident, ca din întâmplare, conducerea UDMR a intervenit și ea în această poveste. Nu degeaba primește un milion de euro din partea Guvernului ungar în fiecare an, și mai nou, alte milioane de euro prin ceea ce se dorește a fi Planul de dezvoltare economică a Ardealului, gestionat de doamna Kozma Monika, președintelui Fundației Pro-Economica, foarte apropiată de conducerea UDMR!!

Și iată cum, din pură coincidență, domnul deputat Korodi Attila, fost ministru în Guvernul României, susține că referirea la Centenarul Marii Uniri în Parlamentul European înseamnă un gest de iresponsabilitate din partea lui Jean-Claude Junker!! Si asta în condițiile în care domnul Korodi Attila este membru al Parlamentului României, până la urmă o persoană plătită din bugetul statului român care și măcar pentru acest lucru ar trebui să aibă o atitudine diferiotă față de Centenar decât cea exprimată public.

Pentru cine urmărește modalitatea în care Ungaria, prin toți reprezentanții săi, se raportează la momentul 1918, este evident că poziții precum cele invocate mai sus nu mai reprezintă nicio noutate. Este deja un dat faptul că diplomaților ungari le este interzis de către Ministerul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului Exterior să participe la evenimentele festive dedicate Zilei Naționale a României, oriunde în lume!! Și asta în condițiile în care în urmă cu vreo 15 ani premierii României și Ungariei ciocneau un pahar de șampanie în Budapesta pentru acest eveniment.

Dar totuși cât tupeu să ai pentru a ataca într-o asemenea manieră un oficial european care nu a spus altceva decât că momentul 1 decembrie este unul important pentru România și Europa. Cât de înverșunat sa fii pentru a imprima statului pe care îl conduci o asemenea atitudine? Cum să mai ai pretenția că vrei, tu Ungaria, să ajuți România, în domeniul economic când ai asemenea atitudini de ev mediu? Și mai grav, cum poți tu UDMR, membru în Parlamentul României, care beneficiezi de fonduri substanțiale, de ordinul milionelor de euro din partea României sa ai o asemenea poziție? Unde este corectitudinea și verticalitatea? Sau finanțările din ultimii ani, de-a dreptul generoase, primite de domnul Kelemen Hunor l-a făcut pe acesta să își schimbe poziția? Și și mai grav...unde este Ministerul român la Afacerilor Externe și Administrația prezidențială în această poveste? Pentru a primi un răspuns, am solicitat puncte de vedere de la cele două instituții.

Raspunsul MAE cu privire la aceasta situatie a venit imediat ce am facut solicitarea



Ministerul Afacerilor Externe salută declarațiile Președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, referitoare la Centenarul Marii Uniri și la semnificațiile zilei de 1 Decembrie pentru poporul român, făcute în plenul Parlamentului European în data de 23 octombrie, cu ocazia dezbaterii asupra viitorului Europei.

Ministerul Afacerilor Externe apreciază că acest mesaj reconfirmă încrederea și aprecierea, la nivel european, față de statul român, care a adoptat de-a lungul timpului măsuri substanțiale în beneficiul persoanelor aparținând minorităților naționale, corespunzând celor mai înalte standarde de protecție în materie, angajament pe care România şi-l menţine şi pe care îl va urmări în mod constant în toate politicile sale.

Ne exprimăm totodată solidaritatea cu afirmațiile înaltului oficial european care subliniază importanța respectării ordinii juridice clădită în Europa ulterior războaielor mondiale, garanție a stabilității și securității în plan regional și ne manifestăm îngrijorarea față de retorica autorităților de la Budapesta care lansează în spațiul public mesaje care par a pune sub semnul întrebării eforturile care au adus pace și înțelegere între popoarele Europei de astăzi.

Ministerul Afacerilor Externe dezavuează ferm orice încercare de a critica acțiunile legitime și curajoase ale reprezentanților națiunii române care au condus la formarea, în 1918, a României Unite, pe baza celor 14 puncte prezentate de președintele Woodrow Willson în sesiunea camerelor reunite ale Congresului, Senatului și Camerei Reprezentaților SUA, din 8 ianuarie 1918.

Ministerul Afacerilor Externe reiterează faptul că România înțelege să celebreze anul 2018 – anul Centenarului Marii Uniri – în spirit de unitate, toleranță și respect reciproc între toți cetățenii săi indiferent de etnia acestora și condamnă orice mesaje sau declarații de natură a incita la ură sau la conflicte interetnice.