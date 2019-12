Ungurii au sărit calul! Viktor Orban a atacat frontal un moment simbolic al României: S-a spus totul

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Un studiu publicat de New England Journal of Medicine susține că oamenii de știință au dezvoltat un medicament care poate trata leucemia mieloidă cronică, fără reacțiile adverse provocate de tratamentele aplicate până în prezent.

Preoții recomandă rugăciune în data de 15 decembrie, ziua în care este prăznuit în fiecare an Sfântul Mucenic Elefterie din cetatea Romei. În tradiția românească, acest sfânt este respectat cu precădere de femei, dar nu numai.

Rusia a distribuit substante dopante sportivilor săi și și-a sărbătorit triumfal medaliile de aur, ca și cum erau trofee de război. Sarbatoarea, confiscata de masina de propaganda a statului, s-a transformat rapid in isterie antioccidentala. Jocurile Olimpice de la Sochi în...

Printre deputaţii Sfatului Ţării, deopotrivă cu partioţii înflăcăraţi cunoscuţi şi până la 1917 pentru asipraţiile lor naţionale, au fost nume care, s-ar părea, că nu trebuia să adere la partida naţională (cu regret am avut şi din aceştia, ce-i drept, mai...

Mărturia fostului șef-adjunct al Securității Timișoara, Radu Tinu: „Fără a greși am spus-o în 8 martie 1990 și pot afirma și azi că Tokés László nu a fost împotriva lui Ceaușescu, ci împotriva României. Cultivat și inteligent, ambițios, extremist, T.L. a confirmat prin atitudinea sa postdecembristă că măsurile informati-operative luate împotriva sa au fost îndreptățite, legale. Cazul său, tipic de trădare, a fost, zic eu, lucrat cu profesionalism. Nefinalizarea lui prin arestare în momentul în care aveam dovezile trădării – chitanța olografa pentru 20. 000 lei (atentie! în ’89 octombrie) și două pagini cu informații, toate găsite la ieșirea din țară la doi cetățeni maghiari, cadre ale serviciilor de specialitate din țara vecină, s-a datorat lui N. Ceaușescu care nu a aprobat măsura propusă de noi, având în vedere situația politică, internațională din momentul respectiv”. („Timisoara, no comment!”, Editura Paco, Bucuresti, pag. 19 )

Dar dacă tot s-a rostit numele lui Laszlo Tokes, este cazul să facem o mică precizare: pastorul reformat a acționat sub stricta coordonare a serviciilor de informații maghiare, AVO/AVH, similare Securității.

La 8 iulie, are loc la Bucureşti întâlnirea la nivel înalt a statelor membre ale Tratatului de la Varşovia, prilej cu care, într-o întrevedere bilaterală, facilitată de Gorbaciov, condu­cerea ungară – Nyers Rezső, Németh Miklós şi Horn Gyula – susţine că Transilvania nu aparţine României şi ameninţă că va internaţionaliza problema maghiarilor din România. Anterior, în decembrie 1988, conducerea duală iugoslavă – Loncear şi Dizdarevici – a avut un schimb de replici acuzatoare cu Nicolae Ceauşescu în chestiunea Banatului, urmată de întreruperea întâlnirilor bilaterale anuale.

„Organizaţia „România Liberă”, creată în septembrie 1987 de Brigada „România” a Securităţii Republicii Po­pulare Ungaria – în numele unui comitet condus de eco­nomistul Marin Roşca, plecat din Timişoara – a fost de factură mediocră sub toate aspectele, fiind manipulată de „Forumul Democrat Maghiar” (…)

Ungaria se implică în răsturnarea lui Ceaușescu O să vă redau câteva elemente extrase din cartea „1989 – Dintr-o iarnă în alta” a lui gen. br. (r) Aurel I.Rogojan. Care sunt confirmate de documente istorice din arhiva CNSAS și cele din arhivele de stat, plus memorialistica și studiile ultimilor ani.

Trebuie să mai spun câteva cuvinte şi despre faptul că vedem toate tertipurile prin care au încercat să îl reducă la tăcere şi dubiile şi suspiciunile care l-au urmat. Nu există schimbare politică care de pe o zi pe alta să transforme un câmp de mătrăgună într-un câmp înflorit. Patru decenii şi jumătate nu pot rămâne fără repercusiuni. Am venit aici pentru că suntem datori cu rostirea adevărurilor şi suntem datori actorilor cum a fost Laszlo Tokes”, a spus Viktor Orban. Aș nuanța foarte mult modul în care premierul ungar încearcă să confiște momentul România – 1989 în beneficiul său. Au trecut 30 de ani de la acel moment, iar lucrurile au început să se vadă cu o claritate din ce în ce mai mare. Putem afirma unele lucruri, fără a mai fi nevoie să speculăm.

Iată fragmentul din discurs care m-a făcut să scriu acest editorial: ”Suntem aici să aducem omagiile noastre în faţa domnului episcop Laszlo Tokes, noi, aceia care am bătut câte un cui în coşciugul comunist. Sistemul comunist a fost bazat pe minciună, a fost conceput în păcat şi a fost momentul să se termine odată, dar de ce în Decembrie 89 şi nu mai devreme sau mai tarziu? Nu ştim. Dar ştim că putem spune cu certitudine că dacă un tânăr preot reformat nu se întorcea împotriva puterii, atunci acea scânteie ar fi trebuit aşteptată mult mai mult, aşa că cinste lui Laszlo Tokes.

Jurnalistul Dan Andronic a susținut că modul în care Viktor Orban a înțeles să marcheze momentul Revoluției din 1989, venind la Timișoara ca invitat al lui Laszlo Tokes, nu l-a surprins. „Este tipic pentru liderul maghiar să atace frontal orice moment simbolic. Numai că de data asta a cam sărit calul, după părerea mea”, a comentat Dan Andronic. „Am așteptat să văd dacă reacționează cineva la discursul premierului maghiar Viktor Orban ținut la Timișoara. Nimeni. Reacții politicoase ale presei, cel mai curajos articol apărând pe siteul Europei Libere. Ușor contrariat, dar și amuzat de faptul că retrăim aceeași situație ca acum 30 de ani, am pus pe hârtie doar câteva elemente. Modul în care Viktor Orban a înțeles să marcheze momentul Revoluției din 1989, venind la Timișoara ca invitat al lui Laszlo Tokes, nu m-a surprins. Este tipic pentru liderul maghiar să atace frontal orice moment simbolic. Numai că de data asta a cam sărit calul, după părerea mea. Și cum toată lumea tace, cred că este cazul să spunem câteva lucruri.

Jurnalistul Dan Andronic a comentat, pe larg, mișcarea premierului maghiar Viktor Orban care a ținut un discurs la Timișoara. Totul are legătură cu Revoluția din 1989.

