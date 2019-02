Unic în țară: O universitate din Cluj și-a deschis propriul magazin de desfacere și face vânzări de 1.000 de euro pe zi cu produsele din ferma proprie

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Igor Dodon a anunțat că în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen, la care participă zilele acestea, va prezenta un „concept al politicii externe echilibrate”. Acest concept are la bază principiul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova.

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Un studiu publicat anul trecut în jurnalul Science sugerează că apa lichidă este prezentă sub calota din polul sud al lui Marte. O nouă cercetare publicată în jurnalul Geophysical Research Letters spune că trebuie să existe o sursă subterană de căldură pentru ca apa...

„Magazinul funcționează în subordinea universității de 15 ani dar înainte să înființăm SRL-ul nu puteam valorifica produsele și către restaurante și industria horeca, în plus universitatea învață studenți, nu vinde produse. Clar consumatorul e clientul principal acum dar nici de acum înainte nu vrem să ajungem de exemplu la supermarketuri. Un client al nostru e Grădinița UBB-ului (universitatea „Babeș-Bolyai”-n.red.) unde dăm iaurturi pentru copii, pentru că părinții cer produse locale”, spune el, cu referire la deja faimoasele între clienții magazinului iaurturi probiotice preparate de universitate.

Directorul SRL-ului înființat de USAMV care e asociat unic e Lucian Cuibus, care spune că acesta e singurul magazin de gen din țară – în care o universitate își desface propriile produse, fie de la fermă, fie procesate. USAMV are pe Calea Florești șase mici făbricuțe, din care acum funcționează trei: iaurturi, panificație, vinificație, berărie, zaharoase și carmangeria, din care funcționează carmangeria, panificația și iaurturile. Restul sunt în curs de autorizare.

Directorul administrativ al universității, Lucian Naș, spune că acesta are încasări între 3.000 și 7.000 de lei în fiecare zi, deci în medie cam 1.000 de euro – și cele mai bine vândute produse sunt ouăle și laptele, care vin din propria fermă. Stațiunea Didactică Experimentală a universității agricole e deschisă din 1869, când funcționa pe lângă Institutul de Agricultură de atunci, pentru stagii de practică a studenților și cercetare științifică a cadrelor didactice. Are o suprafață uriașă, 667 hectare de teren agricol, unde cresc 300 de porci, 270 de vaci, 800 de oi și nu mai puțin de 11.000 de găini.

Universitatea de științe agricole și medicină veterinară din Cluj, și-a făcut anul trecut o firmă, Agronomia Agro Food Innovation SRL, ca să poată vinde ceea ce produce în Stațiunea Didactică Experimentală de la Cojocna către terți, iar de două zile și-a mutat magazinul într-un spațiu amenajat cu 15.000 de euro și are zeci de clienți zilnic.

O universitate din Cluj are încasări de 1.000 de euro pe zi, după ce și-a făcut firmă și și-a deschis propriul magazin de desfacere, unde vinde lapte, ouă, mezeluri, dar și produse de patiserie, produse în Stațiunea Didactică Experimentală de la Cojocna, relatează actualdecluj.

