UNIFICAREA Irlandei, în discuție la Londra: „Este o posibilitate REALĂ, în cazul unui Brexit fără acord”

Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și Grigorie de Nazianz au fost întotdeauna considerați stâlpi ai bisericii. De la primii doi am moștenit și textul liturghiilor pe care Biserica Ortodoxă le săvârșește. Cel mai des are loc Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur,...

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

A fi înșelat, într-o relație de cuplu, este una dintre cele mai dureroase experiențe umane. Încrederea se spulbera, iar toate momentele trăite împreună sunt puse sub semnul întrebării. Din acest motiv, unele zodii nu vor trece niciodată linia roșie. Vor...

Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin, este supărat foc pe fostul său coleg de formaţiune, Igor Dodon, liderul de la Condrița. Într-un interviu acordat postului Televiziunea Centrală, Voronin spune că Dodon are mai multe pete negre în biografie şi că nu a răspuns la...

Timp de trei decenii, în perioada Tulburărilor (the Troubles), ciocniri sângeroase au avut loc între naționaliștii irlandezi catolici, pe de o parte, și protestanții unioniști, pe de altă parte, conflict soldat cu 3.600 de morți. Pacea a fost restabilită în urmă cu 20 de ani. În 1998, Acordul de pace din Vinerea Mare (“Good Friday Agreement") a pus capăt acestei perioade de înfruntări confesionale - conflict catalogat că fiind unul dintre cele mai sângeroase din Europa de după război - în special eliminând posturile militare de control la frontieră.

Theresa May vrea renegocierea situaţiei frontierei nord-irlandeze. Acordul pe tema Brexit prevede un statut special pentru provincia britanică Irlanda de Nord, în scopul evitării introducerii controalelor la frontiera cu Irlanda, stat membru al UE.

"Guvernul riscă să alunece fără să vrea spre un referendum privind frontiera" irlandeză, a declarat un alt membru al Guvernului de la Londra. Un vot pe tema unificării ar fi o "posibilitate reală" în cazul producerii unui Brexit fără acord. "Dacă ajungem la un mediu de haos, perturbări şi incertitudine, această situaţie ar stimula apelurile pentru un referendum", a confirmat un al treilea membru al Guvernului Theresa May. Cei trei membri ai Guvernului britanic au făcut aceste declaraţii sub protecţia anonimatului, pentru BBC.

Riscul intensificării apelurilor pentru organizarea unui referendum privind criza irlandeză este "foarte real", iar premierul Theresa May cunoaşte situaţia, a afirmat un ministru britanic, scrie Mediafax.ro.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)