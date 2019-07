„Unii cetățeni din țară s-au aflat în stare de conflict armat cu alți cetățeni moldoveni” / Aleksandr Lebed - „moldovan”, Elțîn - „moldovan”

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Mii de români care, în febra serialului Urzeala Tronurilor, și-au cumpărat dragoni, astăzi îi abandonează pe stradă, spunînd că sînt greu de crescut și oricum acum, că s-a terminat povestea, nu mai are nici un rost să crească o reptilă uriașă care...

În primul trimestru al acestui an exportul de nuci și alune s-a diminuat cu 28,4%, arată date ale Băncii Naționale a Moldovei. O explicație a acestei evoluții este scăderea semnificativă a prețului de export, declarat în vamă.

Militari din 20 de țări vor îndeplini exerciţii militare standard ale NATO pe teren, pe apă, sub apă și în aer. Exercițiile vor avea loc în regiunile Odesa, Herson și Nikolaev, începând cu 1 iulie, transmite Korrespondent.net. În total, aproximativ 30...

Dupa Andrei Nastase care a defectat votand la Strasbourg in APCE contra intereselor europene si in favoarea celor rusesti,

Președintele interimar al Partidului Democrat, Pavel Filip, susține că. după ce și-a depus mandatul de lider al PDM, Vladimir Plahotniuc nu mai are nicio influență asupra formațiunii. Totodată, fostul premier spune că în ultima perioadă în partid a existat o...

Am vrut să fac această precizare tocmai pentru a clarifica poziția mea prezentată astăzi la București”.

În același timp întotdeauna s-a cunoscut și recunoscut că forțele armate ale Federației Ruse nu au jucat un rol neutru și că au susținut acest conflict. Prin urmare, am fost martori ai unui conflict în care forțele armate rusești au susținut Tiraspolul .

