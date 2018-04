Union Fenosa dă de pământ cu acuzațiile lui Tofilat la adresa Silviei Radu

Reprezentanții Gaz Natural Fenosa spun că raportul din 2013 al ANRE "s-a finalizat cu răspunsul detaliat și amplu oferit de întreprindere la începutul anului 2014 cu privire la toate aspectele expuse în acesta". Declarația vine după ce în presă a apărut un raport ANRE din 2013, care ar fi fost ținut în secret și pe baza căruia, expertul în energetică Sergiu Tofilat a dezvăluit vorbit presupuse încălcări făcute de Silvia Radu pe când era la conducerea RED Union Fenosa.

"Întreprinderile grupului Gas Natural Fenosa pe parcursul întregii sale activități în Moldova nu au susținut, nu s-au implicat și nu participă în procesele politice, electorale care au avut, au loc și care vor urma.

În acest context, deși Silvia Radu, candidată la funcția de primar al municipiul Chișinău a fost angajată și a deținut funcția de președinte al Î.C.S. Red Union Fenosa S.A. pe parcursul mai multor ani, începând cu luna decembrie 2015 nu mai este angajată a grupului Gas Natural Fenosa, astfel considerăm inoportună comentarea oricăror declarații relaționate cu desfășurarea campaniei electorale.





Activând într-un domeniu reglementat, întreprinderile de distribuție și furnizare a energiei electrice permanent au fost și sunt supuse diferitor controale și verificări din partea diferitor instituții de stat pe diferite aspecte ale activității acesteia. Controlul efectual de ANRE în a doua jumătate a anului 2013 cu privire la activitatea reglementată a I.C.S „Red Union Fenosa” pentru perioada anilor 2010-2012 s-a finalizat cu răspunsul detaliat și amplu oferit de întreprindere la începutul anului 2014 cu privire la toate aspectele expuse în acesta, conform procedurii de controale efectuate și a legislației în vigoare.

Faptul că ANRE, după recepționarea răspunsurilor și contestațiilor din partea companiei nu a luat nici o decizie și nu a continuat procesul, poate fi interpretat ca o confirmare că argumentele companiei au fost luate în considerare. Deși raportul nu a fost emis oficial de către ANRE, totuși în rezultatul controlului și raportului efectuat de către ANRE au urmat verificări din partea organelor de drept competente pe marginea aspectelor expuse în acest document.

În consecință a acestor acțiuni nu au fost constatate careva abateri sau încălcări a normelor legale din partea întreprinderii. Menționăm că misiunea de bază a companiei este distribuția și furnizarea fiabilă a energiei electrice către consumatorii săi și prestarea unor servicii de calitate. Întreprinderile Gas Natural Fenosa în Moldova își desfășoară activitatea respectând în totalitate prevederile legislației Republicii Moldova", a transmis Gas Natural Fenosa.

Silvia Radu a scris pe facebook că activitatea sa la Union Fenosa a stat sub lupa tuturor autorităților, permanent, sub diferite conduceri politice și a declarat că „am respectat legea tot timpul în tot ce am făcut".

unimedia.md