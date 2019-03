Unionismul politic în R. Moldova necesită o relansare după 24 februarie

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

Ethiopian Airlines s-a alăturat mai multor companii aeriene din China şi Insulele Cayman în suspendarea avionelor de tip Boeing 737 Max 8, după accidentul aviatic în care au murit 157 de persoane, transmite The Guardian.

Negocierile cu Uniunea Europeană pentru obținerea unor modificări la acordul de Brexit sunt acum blocate, iar premierul Theresa May nici nu are vreun plan de a merge luni la Bruxelles, a declarat o sursă din guvernul britanic pentru Reuters.

Același lucru se referă și la societatea civilă unionistă. Firește că ONG-urile despre care am vorbit nu vor dispărea. E foarte posibil ca liderii lor să-și continue nestingheriți activitatea. Pur și simplu, de acum înainte, nimeni nu va mai putea revendica la modul serios „caracterul apolitic” al acestor organizații. Pentru unioniștii care doresc o implicare veritabil apolitică va trebui să apară o nouă „ofertă” - probabil, o altă constelație de ONG-uri unioniste. Acest lucru nu se va întâmpla imediat, căci pentru construcția și consolidarea unor organizații puternice e nevoie de timp și multe resurse. Totuși, reînnoirea societății civile unioniste este absolut necesară pentru o revigorare a acestui curent și pentru o mai bună ancorare a sa în societate. Iar tinerii unioniști, care în aceste alegeri s-au alipit unor partide, nu trebuie să fie ostracizați, deoarece participarea politică, până la urmă, este un drept cetățenesc. Însă de acum înainte apolitismul nu va mai putea fi plasat într-o opoziție acerbă cu „politicienii compromiși, care au decepționat”.

Or, dincolo de speculații și interpretări, o analiză obiectivă și factuală a traiectoriei celor cinci partide unioniste la alegerile din 24 februarie ne permite să afirmăm că mesajele, pe care acestea le-au transmis electoratului unionist, au fost confuze, lipsite de inspirație și, de multe ori, de-a dreptul respingătoare. Astfel, numărul mic de voturi acumulate de formațiunile respective nu este o surpriză, dar nu este nici unul reprezentativ pentru curentul unionist, la general.

În același timp, cu toate că data alegerilor a fost anunțată cu mai mult de jumătate de an în urmă, scrutinul a prins nepregătite alte partide unioniste. Din motive care încă urmează a fi elucidate, PL a întins până la limită discuțiile cu ACUM. Și reînnoirea conducerii partidului, prin alegerea lui Dorin Chirtoacă ca președinte, a avut loc mult prea târziu. Astfel, întreaga toamnă a anului trecut a fost o perioadă anemică în aceste negocieri și nu se înțelege de ce documentele candidaților PL pentru anumite circumscripții au ajuns la comisia de meritocrație și integritate a blocului ACUM tocmai la finele lui decembrie, când locurile eligibile fuseseră deja distribuite. Evident că, în preajma demarării procedurilor de înregistrare a candidaților, puține lucruri mai puteau fi schimbate, mai ales că împărțirea circumscripțiilor între cele două componente ale blocului ACUM și membrii societății civile nu a fost un proces deloc ușor. Oricum, ceea ce a urmat – revirimentul radical al lui Chirtoacă împotriva foștilor parteneri de dialog și criticile foarte virulente la adresa lui Andrei Năstase – a dezorientat și a demotivat și mai mult electoratul unionist. Invectivele agresive, tonul justițiar și derapajele verbale, pe care le-a folosit din abundență în campania electorală Dorin Chirtoacă, nu au avut efectul scontat - de a reconstrui imaginea unui partid nou al tinerilor, bătăios, dar just și neînfricat, pe care l-a avut PL de la 2009 încoace. De data aceasta dușmanii fostului electorat liberal se aflau în altă parte, iar lipsa de inspirație și de fler politic l-a costat pe Chirtoacă mai mult de jumătate din voturile acumulate de Mihai Ghimpu în prezidențialele din 2016.

Ar fi bine să o spunem din capul locului: eșecul celor cinci partide unioniste la alegerile din 24 februarie nu este un eșec al unionismului, în general. Pentru a înțelege acest lucru, să ne amintim că, în afară de formațiunile menționate, există și alte partide unioniste, care nu s-au lansat în alegeri. Cel mai vizibil dintre acestea este Partidul Unității Naționale ((PUN), care și-a chemat simpatizanții să voteze pentru Blocul ACUM. Odată cu implicarea președintelui Traian Băsescu în viața politică dintre Nistru și Prut, PUN a devenit o speranță pentru alegătorii unioniști, iar participarea sa cu un scor onorabil la alegerile locale din Chișinău, în primăvara anului trecut, a demonstrat viabilitatea acestei construcții politice. Iar apelul lansat de Băsescu în sprijinul Blocului ACUM a infirmat o dată în plus zvonurile cu privire la „abandonarea” proiectului politic PUN de către fostul lider de la Cotroceni.

