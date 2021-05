Unioniștii s-au UNIT! Dorin Chirtoacă (PL): „Sunt sigur că unirea o vom face sub flamura AUR”

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) reușește, într-un timp record, să consolideze forțele unioniste de la Chișinău. După ce anterior, formațiunea Uniunea Salvați Basarabia (USB) a anunțat că aderă la proiectul AUR, iar Partidul Popular Românesc (PPR) și-a unit forțele, prin transformare, cu Alianța pentru Unirea Românilor, astăzi, Partidul Liberal a declarat că se alătură Alianței pentru Unirea Românilor. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă.

„Am decis ca noi, cei din Partidul Liberal, să facem front comun cu Alianța pentru Unirea Românilor, care a obținut un rezultat excepțional în cadrul alegerilor parlamentare din România. Necesitatea opțiunii unioniste în buletinul de vot este absolut necesară. Ajunge cât am mizat pe votul util. Păstrându-ne identitatea liberală, noi, membrii Partidului Liberal am decis să participăm la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie prin alăturare la proiectul AUR. Unirea este obiectivul fundamental pe care-l avem de înfăptuit. Sunt sigur că unirea o vom face sub flamura AUR”, a declarat președintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă.