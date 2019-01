Președintele Platformei Unioniste Acțiunea 2012, George Simon, și-a anunțat, sâmbătă, candidatura la alegerile europarlamentare. El susține că accederea în Parlamentul European "este următorul pas" și că sloganul sau este "România Mare în Europa".

"Am 33 de ani și mare parte din viață mea de până acum am luptat pentru cauzele pe care le-am considerat drepte (...) Am scris peste tot că Basarabia e România, un adevăr care trebuie înțeles de fiecare român. Ne-am gândit care este următorul pas, și următorul pas este această candidatura a noastră, următorul pas este Parlamentul European, următorul pas este să fim noi soluția. Încă nu suntem, din păcate, reprezentați politic. (...) Țară noastră este mică și teritorială. E mică pentru că avem, astăzi, din păcate, conducători mici. Noi vrem că țară noastră să fie una mare", a declarat George Simon.

El a mai afirmat că nu are experiență de politician, dar are "dorința de a învață lucrurile pe care nu le stăpânește".

"Nu știu să vorbesc că un politician, și nici nu-mi doresc să vorbesc că un politician, despre lucruri pe care nu le cunosc. Va asigur că am bună credință de a le învață, dar pornim campania noastră, 'România Mare în Europa', de la lucrurile pe care le stăpânesc și pe care am expertiză. 'România Mare în Europa' înseamnă Basarabia unită cu țară, înseamnă apărarea drepturilor românilor din Harghita și Covasna, acelor din Timoc și Cernăuți, acelor din Bugeac și Transcarpactica și până în Peninsula Balcanică (..) O să adăugăm sub egida 'România Mare în Europa' și alte teme: apărarea capitalului românesc, resursele noastre naturale, pădurile și munții noștri", a mai spus Simion.

Alegerile pentru Parlamentul European vor avea loc la sfârșitul lunii mai. În ultimele zile și-au mai anunțat candidatura, printre alții, comisarul european Corina Crețu și fostul premier Dacian Cioloș.