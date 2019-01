Presedintele Platformei Unioniste Actiunea 2012, George Simon, si-a anuntat, sambata, candidatura la alegerile europarlamentare. El sustine ca accederea in Parlamentul European "este urmatorul pas" si ca sloganul sau este "Romania Mare in Europa".

"Am 33 de ani si mare parte din viata mea de pana acum am luptat pentru cauzele pe care le-am considerat drepte (...) Am scris peste tot ca Basarabia e Romania, un adevar care trebuie inteles de fiecare roman. Ne-am gandit care este urmatorul pas, si urmatorul pas este aceasta candidatura a noastra, urmatorul pas este Parlamentul European, urmatorul pas este sa fim noi solutia. Inca nu suntem, din pacate, reprezentati politic. (...) Tara noastra este mica si teritoriala. E mica pentru ca avem, astazi, din pacate, conducatori mici. Noi vrem ca tara noastra sa fie una mare", a declarat George Simon.

El a mai afirmat ca nu are experienta de politician, dar are "dorinta de a invata lucrurile pe care nu le stapaneste".

"Nu stiu sa vorbesc ca un politician, si nici nu-mi doresc sa vorbesc ca un politician, despre lucruri pe care nu le cunosc. Va asigur ca am buna credinta de a le invata, dar pornim campania noastra, 'Romania Mare in Europa', de la lucrurile pe care le stapanesc si pe care am expertiza. 'Romania Mare in Europa' inseamna Basarabia unita cu tara, inseamna apararea drepturilor romanilor din Harghita si Covasna, acelor din Timoc si Cernauti, acelor din Bugeac si Transcarpactica si pana in Peninsula Balcanica (..) O sa adaugam sub egida 'Romania Mare in Europa' si alte teme: apararea capitalului romanesc, resursele noastre naturale, padurile si muntii nostri", a mai spus Simion.

Alegerile pentru Parlamentul European vor avea loc la sfarsitul lunii mai. In ultimele zile si-au mai anuntat candidatura, printre altii, comisarul european Corina Cretu si fostul premier Dacian Ciolos.