Uniunea Europeană acordă Ucrainei un AJUTOR de 500 milioane de euro

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Apiterapia este o metoda de tratament care foloseste produsele stupului. Este o metoda foarte veche, raspandita in toate regiunile lumii. Mierea de albine, laptisorul de matca, propolisul, ceara, pasture, veninul de albine sunt leacuri naturale de mare efect, ce pot fi folosite si in...

Cura cu grapefruit care are capacitatea de a purifica organismul, de a preveni cancerul, infectiile virale si alte boli, dar nu trebuie sa tina locul altor medicamente.

Inconstientul ne ascunde tot ceea ce constientul ar trebui sa stie. Angoasa, anxietate, depresie, inhibare. Stari tot mai cunoscute de catre omul modern. Incertitudinea oferita de viitor, dorinta de castig material tot mai accentuata, umilinta ori insuficienta ne arunca in pragul unor...

Vrei sa ai un zambet alb perlat, care sa straluceasca in orice moment? Mai jos ai cateva dintre lucrurile pe care trebuie sa le stii despre procedura adoptata intr-un cabinet stomatologic si care, poate, te vor motiva sa iti faci o programare imediata pentru albirea dintilor.

Un alt pachet de 20 de milioane de euro va finanța proiectul „Inițiativa anticorupție”, care are drept scop consolidarea instituțiilor anticorupție.

În plus, Uniunea Europeană va aloca 40 de milioane pentru reforme privind descentralizarea, pe care Ucraina a început să le introducă cu sprijinul UE după schimbarea guvernului în 2014.

