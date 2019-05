Uniunea Europeană, față în față cu populismul eurosceptic

Sute de cetățeni europeni au fost împiedicați să voteze pentru Parlamentul European, în Marea Britanie. Principalul mesaj pe care l-au auzit aceștia la secțiile de votare a fost – mergeți să votați în țările voastre, scrie publicația britanică The Independent.

De asemenea, în unele țări, se înregistrează o scădere puternică a partidelor populiste. De exemplu, în Grecia – țara care acum câțiva ani era sfâșiată de o criză economică, socială și politică foarte puternică, care a favorizat reapariția unor partide neonaziste – sondajele arată că partidul Noua Democrație (ND), eurofil și moderat de dreapta, s-ar afla pe poziție de învingător în aceste alegeri, cu aproape 35% din intențiile de vot ale alegătorilor eleni.

Pentru a face o scurtă analiză a mișcărilor politice populiste din statele membre ale UE, ar fi bine să începem cu Marea Britanie, țara care în ultimii ani a devenit simbolul luptei împotriva unității europene. În ultimele câteva luni, de când a devenit clar că ieșirea Marii Britanii din UE nu mai putea avea loc la data stabilită inițial, pe 29 martie 2019, forțele politice eurosceptice din această țară s-au consolidat într-o formațiune nouă şi populistă până și în denumirea sa. Brexit Party este numele partidului nou, în care s-au aciuat lideri politici antieuropeni de toate originile. De la fostul lider al UK Independence Party, Nigel Farage, până la unii foști tenori ai Partidului Conservator sau conducători ai altor mișcări politice minore, toți aceștia își unesc eforturile în apărarea a ceea ce cred ei că reprezintă esența democrației, adică a opțiunii pentru Brexit, exprimată de britanici în referendumul din 2016. Aproape toți acești lideri se fac că au uitat ingerințele externe grosolane, minciunile și manipulările pe care le-au utilizat tot ei în campania pentru acel referendum și promisiunile de eldorado economic și social care trebuia să urmeze, așa cum promiteau ei, imediat după victoria opțiunii de părăsire a UE. Oricum, sondajele arată că Brexit Party va ieși învingătoare din europarlamentare, cu aproximativ o treime din voturile britanicilor. O rază de optimism ne este oferită totuși de faptul că marile partide tradiționale britanice: conservatorii, laburiștii, ecologiștii și, mai ales, liberal-democrații (aceştia ocupă locul 2 în intențiile de vot), vor acumula împreună peste 50% din voturi. Un astfel de rezultat ne-ar putea face să credem că, în cazul unui referendum repetat cu privire la Brexit, opțiunea de părăsire a UE ar putea suferi o înfrângere răsunătoare. Ar fi un fel de „victorie a lui Pirus” pentru acest Brexit Party nou-nouț, dar îmbătrânit, se pare, înainte de vreme.Situația arată și mai complicată în Italia, unde cele două partide antieuropene și populiste – Liga Nordului și Mișcarea 5 Stele – sunt creditate cu aproape 50% din voturi. Eventuala prăbușire a stângii și a dreptei moderate la aceste alegeri este o continuare a trendului înregistrat în această țară în ultimii ani, de când nemulțumirea alegătorilor italieni în legătură cu marasmul economic s-a tradus printr-un vot masiv de protest, acordat unor partide, care se întrec în promisiuni extravagante și în „măiestria” de a utiliza în scopuri politicianiste frustrările alegătorilor.Opțiunea eurosceptică ajunge în Franța cu aproximativ 40 la sută

Contextul complicat în care se desfășoară alegerile europene în acest an este amplificat nu doar de chestiunea nesoluționată a Brexitului, dar și de emergența și consolidarea în ultimii ani ale formațiunilor politice eurosceptice și populiste. O analiză succintă a sondajelor efectuate recent în statele membre ale UE scoate la lumina zilei o situație deloc optimistă. Dacă rezultatul votului va coincide cu aceste pronosticuri, există riscul ca deputații europeni, care reprezintă partidele populiste și exprimă o atitudine critică vizavi de UE, să ajungă a fi mai numeroși decât cei care reprezintă marile partide europene tradiționale. Acest lucru însă nu înseamnă neapărat că toți euroscepticii din viitorul Parlament European se vor consolida într-o singură fracțiune. Chiar dacă aceștia au în comun atitudinea ostilă față de instituțiile europene, de multe ori viziunile și interesele lor sunt foarte diferite.

