Uniunea Europeană oferă 682 de milioane de euro pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din România

Kremlinul a spus că discută despre o eventuală anulare a paradei pe 9 mai a acestui an. Decizia finală va fi luată ținând cont de cum va evolua pandemia COVID-19, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției, Dmitrii Peskov.

Consiliul Audiovizualului a emis astăzi o dispoziție cu titlu executoriu imediat pentru toții furnizorii de servicii media audiovizuale din Moldova, în contextul stării de urgență cauzată de răspândirea virusului COVID-19. În dispoziție se menționează sub mai multe...

Al treilea palier are în vedere măsurile obligatorii pentru revigorarea economiei românești când cadrul social va permite peste câteva luni. Le mulțumesc colegilor din Minister care lucrează deja la aceste pachete de proiecte”, a explicat ministrul Marcel Boloș

„Fondurile europene sunt alocate prioritar în această perioadă pe trei paliere: măsuri imediate pentru sănătate ce cumulează 350 de milioane de euro alocați achiziționării de echipamente medicale și teste COVID-19 de către unitățile spitalicești, cărora li se adaugă cei 682 de milioane deblocați astăzi pentru IGSU. Am reușit, așa cum am promis în ședința de guvern din data de 18 martie, să deblocăm și să finalizăm acest proiect prioritar pentru sănătatea românilor.

