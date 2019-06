Unul din şefii Mafiei din Napoli a evadat dintr-o închisoare din Uruguay. Metoda genială folosită

Un mafiot italian e protagonistul unei scene demna de filmul "Prison Break".



Regele cocainei din Milano a evadat din inchisoare in Uruguay printr-o metoda incredibila. Rocco Morabito a evadat alaturi de alti trei detinuti printr-o gaura din acoperisul inchisorii centrale din Montevideo. Apoi, evadatii au jefuit o casa din apropiere, a dezvaluit ministrul de interne din Uruguay.

Rocco Morabito era capul celebrei organizatii 'Ndrangheta, cel mai puternic grup de crima organizata din Italia, responsabil cu traficul a 80% din cocaina din Europa.

Morabito a fost arestat in 2017 in Uruguay dupa ce a locuit acolo timp de 13 ani cu nume fals. Mafiotul isi astepta extradarea in Italia in momentul in care a evadat.

Inainte sa fie arestat, Morabito traia in lux in Uruguay, intr-o vila din zona Punta del Este, unde era considerat un cetatean model de catre vecinii sai care nu-i stiau trecutul.

Politistii din Uruguay i-au gasit pasaport brazilian cand l-au arestat cu numele Francisco Attilio Capelletto Souza. Avocatul sau sustinea ca Morabito avea o viata obisnuita fara activitati criminale inca din 1994 si a cerut eliberarea lui.

Politia din Uruguay au demarat cautari intensive in toata tara si au alertat populatia.