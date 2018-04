Dwayne „The Rock" Johnson a declarat că nu este sigur dacă va juca în „Fast and Furious 9", iar decizia lui ar putea avea ceva de aface cu Vin Diesel, potrivit BusinessInsider.com.





Se pare că încă există sentimente grele între cei doi, cel puţin din partea lui Johnson, după conflictul pe care l-au avut în timpul filmărilor celui de-al şaptelea film din seria Fast and Furious.

Într-un interviu publicat miercuri, Dwayne Johnson a vorbit deschis despre conflictul cu Diesel şi despre implicarea sa în franciză, sugerând că nu se va afla în cea de-a noua parte din Fast and Furious, programată să fie lansată în 2020 şi a sugerat că nu i-a trecut supărarea pe Vin Diesel.





„Vin şi cu mine am avut câteva discuţii, inclusiv o întâlnire importantă faţă în faţă în cabina mea şi ceea ce am realizat este că gândirea noastră este foarte diferită în ceea ce priveşte modul în care ne apropiem de filme şi de colaborări, mi-a luat ceva timp, dar sunt recunoscător pentru această claritate, dacă lucrăm împreună din nou sau nu.”, a declarat Johnson.

Când a fost întrebat dacă va juca în “Fast and Furious 9”, Johnsonn a fost mai puţin optimist. El a spus “nu foarte sigur” şi că se concentrează pe realizarea "Hobbs and Shaw", care probabil va fi lansat în anul următor.

“Îi doresc toate cele bune şi nu îi voi purta niciun fel de ură, doar datorită clarităţii pe care o avem.”, a declarat The Rock, apoi a adăugat: “De fapt, puteţi şterge ultima parte cu –niciun fel de ură-. O vom ţine mai mult ca sigur!”, a încheiat actorul.

În 2016, în timpul filmărilor pentru Fast and Furious 8, Johnson a postat pe Facebook un mesaj acuzator cu privire la personajele masculine din această serie: "Aceasta este ultima mea saptamana pe platourile de la Fast and Furious 8. Nu exista alta franciza care sa imi puna sangele in miscare asa cum o face aceasta serie. Este o echipa extraordinara si muncitoare. Numai cuvinte de lauda la adresa producatorilor de la Universal, la fel si in cazul colegelor mele. Insa, cand vine vorba de colegii mei de sex masculin este cu totul alta poveste. Unii dintre ei au o conduita ireprosabila si sunt adevarati profesionisti, dar altii nu au curaj deloc si sunt niste rasfatati. Cand o sa vedeti filmul, in aprilie, o sa vedeti scene in care fierbe sangele in mine - sunt perfect adevarate".

