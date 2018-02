Unul dintre puțini producători de submarine din lume a deschis un birou în România

Firma de apărare și securitate SAAB a deschis un birou în țara noastră, iar compania se află în discuții avansate cu Ministerul Apărării, a declarat pentru Capital, Răzvan Antoni, country manager SAAB România.





Biroul SAAB se află pe strada Buzeşti, foarte aproape de clădirea Guvernului, iar Răzvan Antoni este deocamdată singurul angajat. „În funcţie de contracte şi programe, numărul angajaţilor ar putea ajunge la câteva sute”, spune Antoni.

SAAB este cea mai mare companie din Suedia şi este furnizor pentru armata americană şi germană. Compania are un portofoliu de 450 de produse destinate atât domeniului militar, cât şi celui civil.





În ceea ce priveşte discuţiile cu Ministerul Apărării, Antoni a declarat că ambiţiile sunt foarte mari, iar SAAB speră să coopereze atât în domeniul naval, terestru, cât şi aerian.

În legătură cu declaraţiile ministrului Apărării, legat de cele trei submarine, Antoni a spus că SAAB va participa cu siguranţă la această licitaţie dacă va exista.

„Programul naval al Ministerului Apărării trece de 1,5 miliarde. Sunt corvete, sunt fregatele care trebuie modernizate, a apărut şi povestea acesta cu submarinele. Din câte ştiu România intenţionează să construiască patru corvete, şi să modernizeze cele trei fregate existente. SAAB vrea să lucreze cu multe firme româneşti. Orice firma românească care activează în domeniul tehnologiei şi apărării este un posibil partener pentru în România”, a spus reprezentantul SAAB.

SAAB este printre puţinii producători de submarine din lume, iar modelele pe care le construieşte sunt modulare şi în funcţie de dotare preţul variază. „Vorbim de miliarde de euro”, ca sa vă dau o cifră a zis Antoni.

„În domeniul militar, programele se desfăşoară diferit spre deosbire de alte business-uri. Aici discuţi de ceva care începe acum şi are finalitate în 2028. Ca să va dau un exemplu în alte ţări am discutat ceva în urmă cu 10 ani şi produsul va fi livrat 2036”, a spus Antoni.

Răzvan Antoni este deocamdată singurul angajat SAAB în România, dar nu este prima oară când se află în această poziţie.

În urmă cu 18 ani, acesta accepta să fie reprezentatul Amadeus IT Group în România, lider la nivel mondial în industria furnizării de servicii turistice. „La începuturile firmei în ţara noastră desfăşuram toate activităţile: abordam clienţi, întocmeam contracte şi urmăream respectarea lor, instalam echipamente IT. Aveam clienti şi un telefon „portabil” de 2 kg, nu aveam birou, ca să nu mai vorbim despre alte instrumente utile desfăşurării unei activităţi de birou”, spune el. Antoni a început totul de la zero şi acest lucru nu s-a întâmplat doar o singură dată.

