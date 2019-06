Unul dintre șefii Mafiei Ruse, prins în față unui supermarket

Un mare mafiot rus a fost arestat in Thailanda.



Alexander Matusov, in varsta de 52 de ani, este unul dintre cei mai mari criminali aflati pana de curand in libertate. Acesta este unul dintre sefii Mafiei Ruse si era cautat de politie de 10 ani.

Barbatul s-a ascuns in ultimul deceniu in Asia, atat in Thailanda, cat si in Cambogia. Acesta a fost arestat in fata unui supermarket, incercand sa scape de actele false pe care le avea la el in momentul retinerii.

Matusov este liderul unui clan de peste 100 de mafioti, fiind responsabil de 4 crime comise personal si de alte 40 de omoruri pe care le-a ordonat! Acesta a fost condamnat in urma cu 10 ani, iar de atunci era cautat de politie.