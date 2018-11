UPDATE Atac armat în California: 12 persoane ucise, plus atacatorul, care a fost împuşcat mortal de poliţie (şerif)

Am urmărit în aceste zile discuțiile iscate în sânul Bisericilor Ortodoxe de decizia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol de a recunoaște autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Ideea organizării unui Târg de Crăciun în centrul Capitalei va fi reluată și în acest an. Premierul Pavel Filip și-a exprimat speranța că și de această dată organizatorii vor oferi adulților și copiilor clipe frumoase.

Cea mai noua nava tip corveta a Marinei ruse – „Vîșni Volocek“ – a fost fotografiata in stramtorile Marii Negre, fiind tractata de un remorcher spre portul de domiciliu, noteaza pe Facebook jurnalistul Andrei Klimenko, care dezvaluie totodata o alta minciuna a...

Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a declarat astăzi, că instalarea camerelor de luat vederi în secțiile de vot va asigura un plus de corectitudine în procesul electoral.

Multiple shooting victims in #ThousandOaks pic.twitter.com/QH9ucjNvFw

În jurul orei locale 23.20, un bărbat cu o pușcă semiautomată a deschis focul, trăgând în jur de 30 de focuri de armă, informează Sky News. Suspectul ar fi un bărbat din Orientul Mijlociu, care are în jur de 20 de ani și poartă haine de culoare închisă și barbă.

„Era haos. Oamenii se aruncau pe ferestre, săreau peste poartă încercând să scape. Din ce am înțeles, atacatorul a deschis focul la intrare. Studenții s-au ascuns în pod, în băi”, a spus el.

"A tras de multe ori, de cel puţin treizeci de ori, am auzit încă focuri de armă în timp ce toată lumea a părăsit barul", a adăugat acest martor citat de LA Times.

Incidentul a avut loc la "Borderline Bar and Grill" din Thousand Oaks.

