URGENT///Ucraina a depus o cerere interstatală împotriva Rusiei la Curtea Europeană

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Presa ucraineană a publicat un fragment din textului TOMOS-ului privind autocefalia Bisericii Ortodoxe din Ucraina semna de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, în care sunt expuse principiile de baza ale Bisericii Ortodoxe din Ucraina. Fragmentele de text au fost postate in Tweeter...

Încă de la începutul domniei sale, Alexandru Ioan Cuza a fost un susţinător al statului secular. Dorea aducerea în totalitate a Bisericii Ortodoxe sub supravegherea statului. De altfel, din punct de vedere economic, cea mai importantă lege referitoare la Biserică este...

Oficialul a menționat că „guvernul ucrainean a cerut Curții să constate încălcarea de către Federația Rusă a drepturilor celor 24 marinari ucraineni răniți și arestați în timpul sechestrării ilegale a vaselor militare ucrainene în strâmtoarea Kerci in data de 25 noiembrie 2018. Guvernul ucrainean a cerut Curții să constate deținerea și anchetarea ilegală a marinarilor în instituțiile penitenciare ale Federației Ruse. Potrivit Guvernului, prin aceste acțiuni, Rusia a încălcat prevederile articolelor 2, 3, 5, 6, și 38 din Convenție.” https://www.ukrinform.ru

„ Guvernul Ucrainei a executat instrucțiunile Curții și a depus la 7 ianuarie 2019 o cerere completă in cauza 55855/18m referitoare la încălcarea drepturilor omului in cazul marinarilor ucraineni arestați de către Rusia” – a remarcat Lischina.

Ucraina a depus o cerere interstatală la CEDO împotriva Federației Rusie privind încălcarea drepturilor marinarilor ucraineni arestați in data de 25 noiembrie 2018 în strâmtoarea Kerci. Anunțul a fost făcut de către Vice Ministrul Justiției al Ucrainei – Ivan Lischina.

