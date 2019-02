Urîtu a recunoscut că a cerut instrucțiuni de la Ghimpu după ce a devenit membru CEC din partea PL

Se întâmplă foarte rar să vezi un film bun la posturile noastre TV. Despre unul dintre aceste filme, care a fost difuzat și în acest an la Canal 3, Crăciun fericit (Crăciunul în tranșeele Primului Război Mondial) am scris anul trecut.

Astăzi nu voi scrie despre politică! Pentru că se supără lumea, se enervează… Am ales o temă mai neutră - celebrul meu omonim, omofon și omograf Constantin Tănase, marele actor de la Teatrul „Cărăbuș” din Bucureștiul… de altădată.

O expoziție de păpuși din cele mai vechi timpuri ale Japoniei, care reflectă obiceiurile Țării Soarelui Răsare și aspirațiile culturale ale acestui popor, a fost vernisată la Muzeul Național de Artă. Evenimentul, organizat de către Fundația Japoneză, are ca scop promovarea...

Președintele Jair Bolsonaro și-a mutat lupta ideologică în sălile de clasă și în universitățile din Brazilia, cauzând disensiuni între profesorii care susțin că guvernul vrea să se lupte cu un dușman care nu există, informează Associated Press.

„Eu am fost numit de la Partidul Liberal și atunci când Parlamentul m-a confirmat în funcție de membru al CEC m-am apropiat de președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, și l-am întrebat dacă are ceva doleanțe, careva instrucțiuni pentru mine”, s-a confesat Urîtu.

