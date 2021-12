„Următoarea stație - Mișcarea Alternativă Națională”. Și Alaiba îl ia în derâdere pe Ceban

Campania națională de înverzire a plaiului a demarat anul acesta pe 13 noiembrie, sub genericul ambițios „PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL”. Zeci de instituţii de stat, private, locale...

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Numele Coşcodan provine de la o poreclă care are la bază termenul zoologic coşcodan ce numeşte „o specie de maimuţă cu coada foarte lungă”, termen pătruns la români din...

1 decembrie este ziua naţională a României şi are o însemnătate specială în societatea noastră. Totodată, această zi marchează un eveniment istoric foarte important:...

Numele Miclăuşeanu are la bază prenumele unguresc Miklós, formă ungurească a prenumelui Nicolae.

Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale trupesti este inchisa intr-un turn, de tatal sau Dioscor. Acest tata pagan considera...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Mai multe locații din capitală ar fi minate. Despre acestea a comunictat un necunoscut Poliției R. Moldova în după-amiaza zilei de 29 decembrie. Oamneii legii examinează adresele indicate, transmite agora.md.

Pantone Color Institute a anunţat joi că „Lila, 17-3938 Very Peri” a fost aleasă culoarea anului 2022, fiind o nuanţă de violet apropiată de albastru, a cărei prezenţă stimulează „inventivitatea şi creativitatea”, scrie zdg.md.

În fiecare an întâmpinăm Anul Nou cu mult fast, deși nu știm ce ne rezervă viitorul. Dar știm cu siguranță că semnul nostru zodiacal va juca, fără îndoială, un rol crucial în determinarea cursului drumului nostru.

Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au dispus, la 28 decembrie, prelungirea cu 30 de zile a măsurii preventive – liberarea provizorie sub control judiciar în privința șefului Oficiului Ciocana al Procuraturii Chișinău, Igor Popa, potrivit noi.md.

„După asta Ion a devenit primar. Când cerea votul cetățenilor a promis să fie primar apolitic. Dar a făcut după asta campanie cu socialiștii și cu Igor de câte ori a trebuit. Igor și doamna Zinaida i-au deschis și lui Ion niște uși prin Moscova. Ion petrecea vacanțe de familie și avea deplasări de serviciu la Moscova. După asta Igor a plecat de la socialiști. A plecat nicăieri. Iar acum și Ion a plecat de la socialiști, chiar dacă deja era „apolitic” de doi ani și nu prea ar avea de la ce pleca. Următoarea stație – Mișcarea de Alternativă Națională. Ion crede că așa are mai multe perspective”, mai spune Alaiba.

Actorul Alec Baldwin a ucis accidental o femeie şi a rănit un bărbat, după ce a tras cu un pistol de recuzită în timpul filmărilor pentru un western, în New Mexico.

Doi diplomaţi ruşi au părăsit Kosovo sâmbătă după ce au fost declaraţi persona non grata de Priştina, care îi acuză de ameninţare la adresa securităţii naţionale,...

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)