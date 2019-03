Guvernul Theresa May probabil va cere o amânare a ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană de cel mult nouă luni, a afirmat luni un membru al Cabinetului guvernamental de la Londra.

O obscură instituție bancară, Banca Internațională de Investiții, a ajuns să reprezinte o preocupare globală, notează New York Times, care constată că, „în vremuri normale”, planurile acesteia de de deschidere a unei filiale la Budapesta ar fi trecut neobservate.

New York Times

Alegerile parlamentare anticipate nu sunt o soluţie, ci reprezintă mai degrabă o pierdere de timp şi bani. În plus, nu există certitudinea că oamenii vor ieşi în număr mare la vot.

La 19 martie 2019 Ambasadorului Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun, Vitalie Rusu, a discutat cu Primarul General al or. Praga, Zdenek Hrib modalitățile de cooperare pe paliere sectoriale cu autoritățile municipale din orașul Praga

Cu toate acestea, anexarea Crimeei, pe care am prezis-o, sau invazia Rusiei asupra Georgiei, în legătură cu care am avertizat direct, au surprins lumea.

Dacă am învățat ceva din ultimele două decenii, atunci trebuie să știm că o nouă criză se află la orizont. Potrivit unui sondaj din 7 martie al Centrului de Cercetare a Opiniei Publice din Rusia, încrederea alegătorilor ruși în Putin a scăzut la 32% - cel mai slab nivel din 2006.

