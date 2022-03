Urmează o nouă majorare a tarifelor pentru călătorii? Ce spune Spînu

Transportatorii auto din Republica Moldova cer din nou majorarea tarifelor. Săptămâna asta ar urma să se decidă asupra acestui subiect, anunță Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu.

„Acuma suntem în situația în care avem creșteri extrem de mari la prețul de motorină și eu am discutat cu dânșii (n.r. transportatorii) și ne gândim la un mecanism, cum să-i ajutăm. Trebuie să discutăm cu ei. Au venit cu anumite propuneri, le-am promis că le voi analiza. Atunci când am stabilit tarifele, ele erau ok. Atunci am avut creșteri, în mod special de când s-a început războiul, avem creșteri considerabile la motorină. Să le permitem în funcție de situație să-și ajusteze singuri tariful în funcție de creșterile prețurilor la motorină”, a relatat Andrei Spînu.

Totodată, ministrul PAS admite că până la sfârșitul săptămânii curente va exista deja o decizie în acest sens.

„Eu cred că noi trebuie până la sfârșitul săptămânii să avem o înțelegere cum facem. Ieri am avut o discuție cu un reprezentant, am transmis propunerea. Sper că până la sfârșitul săptămânii să avem o decizie”, a mai declarat Spînu.