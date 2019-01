Urmează scăderi de prețuri la iPhone. Strategia adoptată de Apple, după scăderea masivă a vânzărilor

Veniturile generate de iPhone au scăzut în primul trimestru al anului cu 15%, fapt care a determinat Apple să-şi regândească strategia de preţ, cel puţin în unele ţări.

Şeful companiei Tim Cook a remarcat că puterea dolarului american, în concordanţă cu scăderea altor monede, a făcut ca iPhone-ul să fie mai scump în anumite ţări. De aceea, Apple va analiza acest fenomen şi va reduce preţurile punctual pentru unele ţări.

Pe fondul unei scăderi neobişnuite a vânzărilor de telefoane iPhone la finele lui 2018, în special în China, Apple a încercat marţi să îi convingă pe investitori că are şi alte motoare de creştere pentru viitor, precum serviciile de plăţi sau cele de streaming, informează AFP.

Aşa cum a prevenit grupul american încă de la începutul lunii, cifra sa de afaceri pe ultimele trei luni ale anului trecut a scăzut cu 15%, până la 52 miliarde dolari, potrivit Agerpres.

În plus, profitul net a scăzut cu 0,5%, până la 20 de miliarde de dolari, o noutate în condiţiile în care în ultimii ani Apple a anunţat creştere profitului net.

Pentru directorul general Apple, Tim Cook, acest recul a fost cauzat de o încetinire a economiei chineze "semnificativ mai importantă decât ne-am imaginat". Cifra de afaceri realizată de Apple în China, pentru toate categoriile de produse, a scăzut cu 27%, până la 13,16 miliarde dolari.

Dincolo de China, "consumatorii îşi păstrează telefoanele un timp mai îndelungat decât înainte", a recunoscut Tim Cook, confirmând ceea ce analiştii prognozau de ceva timp, anume că Apple va începe să resimtă efectele saturării pieţei mondiale de smartphone şi ale încetinirii ritmului de creştere a economiei. În special în cazul telefoanelor al căror preţ depăşeşte 1.000 de dolari.

În aceste condiţii, este clară dorinţa Apple de a pune accentul pe alte motoare de creştere. În pofida vânzărilor dezamăgitoare de telefoane iPhone, "poziţionăm Apple pe termen lung iar rezultatele din acest trimestru arată forţa noastră puternică în particular în domeniul serviciilor precum plăţile (Apple Pay), cloud, streaming-ul de video şi muzică, aplicaţiile", a declarat Tim Cook, într-o conferinţă telefonică cu analiştii.

Grupul american poate conta pe 1,4 miliarde dispozitive Apple (dintre care 900 milioane de iPhone) aflate în circulaţie la nivel mondial, o cifră care arată "loialitatea clienţilor şi susţine activităţile noastre de servicii în plină creştere", a subliniat Tim Cook. În acest context, Tim Cook a menţionat faptul că serviciul Apple Music numără peste 50 de milioane de abonaţi plătitori şi a promis că în scurt timp va face un anunţ în domeniul video streaming.

Pe ansamblu, în ultimele trei luni ale anului trecut activităţile din servicii ale Apple au generat 10,9 miliarde dolari, în creştere cu 19% faţă de finele lui 2017. În plus, serviciile sunt mult mai rentabile, marja brută este de 63%, adică aproape dublă faţă de marja de profit realizată în domeniul dispozitivelor.

Cu toate acestea, analiştii subliniază că, în continuare, Apple rămâne foarte dependent de iPhone, care reprezintă peste 60% din cifra sa de afaceri globală. La 12 ani de la lansarea iPhone, Apple este "incapabil să vină cu noutăţi şi să îi impresioneze pe consumatori", a apreciat Neil Saunders, analist la Global Data.