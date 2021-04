Urzicile, un adevărat surplus de sănătate

Urzicile mai sunt denumite si plantele minune pentru numeroasele lor intrebuintari curative. Nu este nicio noutate ca au un efect astringent, expectorant, tonic, antiinflamator, dar si proprietati diuretice, fiind o sursa importanta de vitamina A, C, E, fier, calciu, fosfati si minerale.

Urzicile au fost descoperite in Danemarca, in Epoca Bronzului. Au fost folosite pana tarziu in industria textila. In Primul Razboi Mondial, uniformele armatei germane erau confectionate din aceste plante.

În medicina naturista aceste plante se folosesc, in alinarea bolilor reumatice sau de rinichi, în tratarea hepatitei , alergiei si anemiei. Efectul iritant al urzicilor duce la dispariţia durerilor. După prima senzaţie neplăcerea dispare imediat si procedura poate fi repetata.





Fiind bogata in minerale si vitamine planta este recomandată pentru tratamentul diabetului având ca efect scăderea glicemiei. De asemenea e un remediu efectiv pentru hipertensivi, cărora li se recomanda câte un pahar de ceai de urzica înainte de fiecare masa timp de 30 de zile Astfel se reglează tensiunea arteriala si se restabileşte echilibrul vaselor de sange.

Infuzia cu urzici si tinctura este tratamentul perfect pentru parul subtire şi îndepărtarea mătreţii inestetice. Se clateste scalpul imediat dupa spalare cu ceaiul de urzici gata preparat si se repeta procedura de doua ori pe saptamana. Astfel veţi avea un par sănătos şi plin de vitalitate.

Pentru toate efectele urzicile sunt un adevărat surplus de sănătate pentru organismul uman , un excelent tonic ce ajută la eliminarea stresului şi a oboselii.

Consumă regulat urzici si toate afectiunile datorate sistemului imunitar scazut te vor ocoli!