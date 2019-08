US Open: Nicole Gibbs (135 WTA), adversara Simonei Halep din primul tur / Partida are loc marți, după ora 20:00 - Programul sportivilor români

US Open-ul (ultimul Grand Slam al anului) se va disputa în perioada 26 august - 8 septembrie. Competiția va fi în direct pe Eurosport, LiveText și Livescore pe HotNews.ro. Ultimii câștigători de la simplu sunt Novak Djokovic și Naomi Osaka.

Sorana Cîrstea (106 WTA) vs Katerina Siniakova (Cehia, 38 WTA) - a patra partidă de pe Terenul 11 Meciuri directe: 2-0

Marius Copil (96 ATP) vs Ugo Humbert (Franța, 62 ATP) - a treia partidă de pe Terenul 8 Meciuri directe: 1-0

Simona Halep (4 WTA) vs Nicole Gibbs (SUA, 135 WTA) - a doua partidă de pe arena Louis Armstrong Meciuri directe: 1-0

Marți Mihaela Buzărnescu (136 WTA) vs Andrea Petkovic (Germania, 89 WTA) - prima partidă de pe Terenul 13 Meciuri directe: 0-1

Monica Niculescu (105 WTA) vs Dayana Yastremska (Ucraina, 33 WTA) - a doua partidă de pe Terenul 4 Meciuri directe: 0-0

Luni Ana Bogdan (147 WTA) vs Harriet Dart (Marea Britanie, 140 WTA) - prima partidă de pe Terenul 14 Meciuri directe: 0-0

Programul românilor în primul tur de la US Open: *prima partidă de pe fiecare teren începe la ora 18:00 (ora României)

Posibilul traseu al Simonei Halep la US Open:

Nicole Gibbs este o jucătoare de 26 de ani, iar performanţa de vârf la US Open a fost un tur 3 în 2016. A fost şi cel mai bun rezultat al americancei în turneele de Grand Slam, la toate celelalte trei având doar prezenţe în turul 1. Cea mai bună clasare în WTA a atins-o tot în 2016, când a ocupat locul 68.

Partida de la US Open va avea loc pe arena Louis Armstrong, a doua ca mărime de la Flushing Meadows. Meciul este programat marţi, după ora 20.00, după un meci de simplu masculin, Stefanos Tsitsipas vs Andrey Rublev, care începe la ora 18.00.

Nicole Gibbs a ajuns pe tabloul principal de la US Open în calitate de lucky loser, după ce a pierdut în ultimul tur al calificărilor împotriva chinezoaicei Shuai Peng (109 WTA), scor 6-3, 4-6, 6-3.

Simona Halep, locul 4 WTA şi cap de serie numărul 4, va evolua, marţi, cu o jucătoare venită din calificări, americanca Nicole Gibbs, locul 135 WTA, în primul tur al US Open, ultimul Grand Slam al anului, informează News.ro.

