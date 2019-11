Usatîi a DIVULGAT ce urmează să se întâmple marți: „Eu cunosc toate procesele care au loc NOAPTEA... Sunt deja CUMPĂRAȚI 10-12 deputați democrați. Dodon va avea până marți...”

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Dan Barna și-a recunoscut înfrângerea cu puțin timp înainte de ora 01:00, atunci când a anunțat că, în urma numărătorii paralele, nu a reușit să ajungă în turul doi. Barna a dat asigurări că alianța USR PLUS va continua și a mulțumit în...

Potrivit lui, PD are astăzi o șansă unică de a se curăța. „Pot vota toți pentru un Guvern minoritar al socialiștilor sau o parte din deputații PD să nu participe la această nuntă roz. Socialiștii urmează să găsească până marți încă 4-5 deputați și Dodon va avea peste 50 de mandate. În așa caz, „ACUM”, societatea civilă va ieși în stradă. Vom ieși și noi, cei de la „Partidul Nostru”. Deputații democrați care refuză astăzi să răspundă la telefoanele lui Plahotniuc au o șansă unică… Astfel veți începe să primiți apeluri de la toată lumea civilizată. O să vă propună să nu votați pentru demisia Guvernului Sandu. Totuși, dacă veți vota pentru demisia Guvernului Sandu, mai ales că sunteți opoziție, atunci să nu votați pentru Guvernul lui Dodon. Deputații PD ar putea chiar să iasă în stradă, alături de toată republica”, a precizat acesta.

„Eu cunosc toate procesele care au loc noaptea… Când am spus că o parte dintre deputații PD va părăsi fracțiunea, a ieșit Pavel Filip și a infirmat asta. Totul este adevărat. Scenariul este următorul: Igor Dodon este în așteptare. Poziția lui este mai bună ca cea a Blocului „ACUM”. Dacă e demis Guvernul, atunci Maia Sandu și Andrei Năstase rămân în afara Parlamentului. De PD va depinde totul. O tabără din PD este controlată de Vlad Plahotniuc, iar alta de Pavel Filip. Pentru ca să fie toți împreună, s-au făcut schimbările aceste la conducerea fracțiunii. Deci, este o tabără a lui Pavel Filip și una controlată de Nechiforciuc. Dodon are nevoie de 16 deputați. Acum nu sunt 16, dar 10-12. Așa cum odată Plahotniuc cumpăra deputați, acum acest lucru îl face Dodon”, a acuzat Usatîi.

