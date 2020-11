Usatîi a fost SUNAT de Sandu. Ce condiții pune liderul „Partidului Nostru” pentru a o sprijini pe Maia Sandu în turul II

Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a fost sunat astăzi de Maia Sandu, care l-a învins pe Igor Dodon în primul tur al alegerilor prezidențiale.

Cei doi politicieni urmează să se întâlnească marți, 3 noiembrie, pentru a discuta în mod special două chestiuni care îl interesează pe Usatîi.

Loading...

În primul rând, Usatîi vrea să afle poziția Maiei Sandu vizavi de declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, dar și cum va fi rezolvată „problema diasporei”.

„În turul doi nu am ajuns eu, dar Maia Sandu și Dodon. Astăzi pe mine mă interesează cum poate fi dizolvat Parlamentul. Eu nu vreau discuții… Maia Sandu a spus că, dacă va fi o candidatură (de premier) bună din partea majorității… Care majoritate? Șor, socialiștii, PD… care sunt ei? Ca să nu facem acum declarații prea multe… Eu am discutat cu Maia Sandu la telefon și am convenit să avem mâine o întrevedere. După această întrevedere vom ieși și vom face declarații. Fiecare discuție trebuie să fie publică, nu cum făcea Plahotniuc. Ne-am înțeles să discutăm… eu am întrebări. A făcut promisiuni, iar cetățenii așteaptă ca acestea să fie îndeplinite. Sunt unele lucruri elementare, dar sunt și lucruri de bază, precum declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Trebuie să dizolvăm acest bordel politic. Acest Parlament nu mai este reprezentativ. Eu sper ca mâine, după ce voi discuta cu Maia Sandu, vom face un apel către cetățenii R. Moldova… Eu am mai spus că, potrivit art. 2 din Constituție… a venit toață țara în PMAN și primul decret prezidențial – dizolvarea acestui bordel politic. Declarații de felul că se încalcă Constituția… Când să fim aleși de cetățeni e ok cu promisiunile, iar când să le îndeplinim facem trimiteri la buchea legii. Așa nu merge. Voi discuta cu ea aceste chestiuni, iar ulterior voi raporta orice pas”, a precizat Usatîi într-o intervenție live pe Facebook.

Usatîi a mai adăugat că nu va mai face greșeala din 2016, atunci când l-a susținut pe Dodon, iar ulterior acesta a uitat de promisiunile făcute și dânsul a trebuit să le ofere explicații alegătorilor săi.

„Noi deja nu mai suntem un partid regional, dar un partid național. Este primul scrutin la nivel național și trebuie să purtăm responsabilitate pentru votul primit. Eu trebuie să fac în așa fel încât, să merg liber pe stradă și să pot să mă uit în ochii fiecărui cetățean, să nu mi se reproșeze fel de fel de lucruri. Așa s-a întâmplat în 2016, când l-am susținut pe Dodon. După ce i-au crescut aripile, au început reproșurile la adresa mea. Eu voi obține ce-mi doresc – alegeri parlamentare anticipate. Nu voi admite fel de fel de înțelegeri sau jocuri subterane”, a punctat Usatîi.

Usatîi a mai adăugat că până acum nu a mai avut ocazia să discute cu Maia Sandu. „Chiar îmi este interesant să discut cu ea... Până acum așa și nu am avut o discuție normală. Iar pe socialiști îi îndemn să înceteze cu fake-news-urile. Ieri am boțit „kuliokul”, dar mai este mult de muncă”, a precizat Usatîi.

https://www.ziarulnational.md