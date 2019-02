Usatîi: Dodon VA FACE PUȘCĂRIE. A ținut piloții ostatici 10 luni pentru campania electorală

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Codul penal al R. Moldova are pedepse clare pentru cei care sunt găsiți vinovați de rapirea sau privare de libertate a altor persoane.

Guvernarea are un plan amplu de investiţii, care vor permite modernizarea Căilor Ferate din Moldova. În opinia liderului PDM, Vlad Plahotniuc, acest lucru va crea condiţi mai bune pentru angajaţi.

„Eu știam că Plahotniuc încearcă eliberarea celor doi prin intermediul Qatarului. Știam, dar am zis să nu fac public asta. Pentru mine era important ca oamenii să se întoarcă la familiile lor”, a conchis Renato Usatîi.

De asemenea, Usatîi a precizat că la operațiunea de eliberare a celor doi piloți au participat serviciile secrete rusești, dar și din alte state. „Ce operațiunea poate conduce Dodon? Operațiunile lui Dodon sunt la strâns căpșune. Au participat rușii, dar și servicii din alte state. O să aduc ca martori talibanii, care mi-au confirmat în primăvară 2018 că cei doi sunt ținuți pentru alegeri. Va fi dosar public, cu martori, nu ca judecățile lui Plahotniuc. Dodon va răspunde. Dar dacă Plahotniuc muta alegerile în octombrie 2019, atunci cei doi trebuiau să mai stea jumătate de an, pentru că Dodon să se pregătească de alegeri? Nu e normal așa ceva”, a subliniat Usatîi.

„Ei nu cu patru luni în urmă puteau fi aduși, așa cum spune Candu. Ei de 10 luni stau ostatici și anume Dodon i-a ținut acolo. Dacă era teafăr la cap, atunci spunea ca avionul să aterizeze la Chișinău. Trăgea un bocet acolo și era ok. Dar nu… Iată îi spun public pentru ce o să-l bag la pușcărie. O să vină ziua aceasta. Cum am ajuns eu la talibani și mi-au arătat că oamenii că sunt vii, tot așa o să aduc talibanii ca martori. Ei vor spune ce și cum… Dodonaș o să meargă la pușcărie pentru că a ținut oamenii ostatici zece luni”, a afirmat Usatîi.

