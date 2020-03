Usatîi: „După ce Dodon va pierde prezidențialele el va scuipa în înțelegerea cu democrații”

O nălucă bântuie prin politica din cele doua state românești – năluca… fricii. Departe de mine ideea de a face din zisele lui Karl Marx un etalon al gândirii și al exprimării, cu atât mai puțin o unitate de măsură utilă în analiza politică. Am ajuns însă...

În legătură cu şedinţa comună de la Iaşi a guvernelor de la Bucureşti şi Chişinău am reţinut două declaraţii, ambele simbolice, făcute de doi moldoveni. Una aparţine socialistului I. Dodon din R. Moldova, a doua - prim-ministrui român Mihai Răzvan Ungureanu.

Interdicţia asupra utilizării pungilor din plastic de unică folosinţă a intrat în vigoare duminică în statul american New York, o decizie menită să pună capăt utilizării anuale a 23 de miliarde de astfel de pungi care sufocă gropile de gunoi şi umplu de deşeuri...

Astazi este o zi speciala. Este a treia zi, din a treia luna anului. Din punct de vedere numerologic, ziua poarta incarcaturi vibrationale speciale. Pentru a intelege mai bine magia cifrei 3, ia in calcul urmatoarele “coincidente”. Traim intr-o lume tridimensionala, pe a treia planeta...

Analistul economic Adrian Câciu a explicat într-o postare scrisă pe propriul cont de Facebook despre cum reducerea accizei la combustibil nu are efecte pozitive. Potrivit acestuia, „scăderea accizei are efect zero”.

De menționat că Pavel Filip a declarat anterior că nu are nimici cu privatizarea Casei Presei și că nu știe că ar avea dosare penale. Acesta a precizat că nu ar fi șantajabil și că PD nu va devia de la parcursul european al R. Moldova.

De asemenea, de această coaliție, în opinia lui Usatîi, are nevoie și Pavel Filip, care ar avea deschise pe numele său unele dosare penale. „Vă amintiți când vă spuneam anterior că Pavel Filip insistă ca toți agenții economici să părăsească Casa Presei. El a cumpărat Casa Presei cu bani de nimic, e vorba de 1,5 milioane de euro. În curtea Casei Presei se mai construiește un centru comercial. Filip are nevoie acum de liniște pentru a termina construcția. Este dosar penal pentru Casa Presei, pentru nuci și alte lucruri. Astfel, Filip se roagă să fie această coaliție cu PSRM, pentru a se proteja de dosare și pentru a proteja businessul său. Noi nu trebuie să admitem oficializarea acestei căsătorii. Trebuie să furăm mireasă (PD). Dacă ieșim în Piața Marii Adunări Naționale și furăm și mirele și mireasa, atunci eu să vă iubesc pentru totdeauna. Noi nu trebuie să admitem să se nască această coaliție”, a conchis Usatîi.

Acesta a mai adăugat că Dodon, la un moment dat, o să-i tragă pe sfoară pe democrați și pe liderul lor, Pavel Filip. „După ce Dodon va pierde prezidențialele el va scuipa în înțelegerea cu democrații. Dodon va dori alegeri parlamentare anticipate, pentru ca să devină, cel puțin deputat. Este cert că Dodon acum nu poate să-i rupă pe toți, deoarece nu are stabilitatea necesară. Lui Dodon îi trebuie această coaliție cu PD”.

„Pavel Filip și Igor Dodon sunt la ultima etapă de a formaliza coaliția dintre PSRM – PD. Ei practic s-au înțeles. Vor primi patru ministere. Socialiștii nu prea vor să dea și unele ministere de forță, dar ideea e că va fi anunțat coaliția între PSRM – PD. Astăzi Igor Dodon are nevoie de liniște, o coaliție pentru trei ani”, a precizat Usatîi.

