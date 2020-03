Usatîi este convins că Dodon a declarat starea de urgență pentru că îi ERA FRICĂ de alegeri anticipate provocate de destrămarea PD

Iata horoscopul zilei de azi MARTI 24 MARTIE 2020 ; azi avem Luna Noua in Berbec, oameni buni ! In mijlocul atator evenimente astrale intense, cu energii puternice si pe alocuri conflictuale, Luna Noua ne aduce raza de speranta. O asteptam cu totii pentru ca avem nevoie de energii de nou...

„El își permite prea multe lucruri. Ne-a închis pe noi toți acasă. A declarat două luni stare de urgență pentru că are nevoie de garanții că va intra în șase luni până la expirarea mandatului de președinte pentru a nu mai putea fi dizolvat Parlamentul. Asta îl durea. Că el înțelege că mâine-poimâine, Șor mai face câteva mișcări și Partidul Democrat se va trezi fără alți câțiva deputați”, a spus Usatîi. Amintim că pe 17 martie Parlamentul Republicii Moldova a votat starea de urgență în stat, pentru o perioadă de 60 de zile. Starea de urgență e un ansamblu de măsuri cu caracter politic, economic, social şi de menţinere a ordinii publice, care se instituie temporar în unele localităţi sau pe întreg teritoriul țării. https://agora.md/

