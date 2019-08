Usatîi îi acuză pe noii politicieni de la guvernare că preiau vechile scheme pentru a se îmbogăți

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat în cadrul unei intervenții în direct la BTV, modul în care acționează noua putere și a atras atenția că unii politicieni încearcă deja să preia schemele de pe timpul lui Plahotniuc.



„Știu că unii politicieni poartă discuții ca să preia anumite scheme. Știu pe care deja le-au preluat săptămâna trecută. Scheme care le-au permis unora să se îmbogățească pe timpul lui Plahotniuc, iar acum își permit să facă la fel ați politicieni”, a declarat Renato Usatîi.

El a amintit că i-a propus noii guvernări sprijinul său, dar liderii acesteia s-au speriat. „I-am oferit noii puteri sprijinul meu. Le-am spus că nu am venit să vă critic. Dar toți s-au speriat. Dodon a băut valeriană, Năstase s-a ascuns în bibliotecă. Ei nu țin minte cum am protestat împreună, cum eu și Partidul Nostru eram factorul care unea dreapta cu stânga. Am colectat semnături pentru referendum pentru alegerea directă a președintelui”, a amintit Renato Usatîi.

În context, el a atras atenția cum au fost împărțite funcțiile de procuror general interimar și de director al CNA. Potrivit lui Renato Usatîi, doar Maia Sandu are o agendă corectă, „dar vrea să o realizeze pe o cale greșită”.

Politicianul s-a referit în mod special la Ministerul Afacerilor Interne, care se transformă în ultimele zile în „casă de nebuni”. El a criticat decizia ministrului Andrei Năstase de a lichida Direcția Operațiuni Speciale, ceea ce, în opinia liderului Partidului Nostru „demonstrează că nu are idee ce înseamnă activitate operativă”.

Totodată, Renato Usatîi a arătat că MAI nu a făcut nimic pentru a-i reține pe apropiații lui Plahotniuc. El a dat exemplul „mânii drepte” a fostului lider PDM Constantin Botnari, căruia i s-a permis să-și împacheteze toate lucrurile, să-și ia adio de la rude și să plece din țară. „MAI nu a făcut nimic pentru a-l reține cel puțin pentru 72 de ore. Și, în general, nu a reținut pe nimeni. Puteau iniția 100 de dosare pentru escrocherie. Poliția îi reținea și după aceasta jumătate ar fi început să dea depoziții. Nu au făcut nimic pentru că sunt neputincioși, sunt teoreticieni. Mulți dintre parcă au căzut de pe lună”, a punctat Renato Usatîi.

independent.md