Usatîi susține că s-a „MOBILIZAT” și discută cu partidele de dreapta despre acțiuni „planificate și coordonate” în alegeri. Acesta o critică de la Moscova pe Maia Sandu

Liderul „Partidului Nostru” (PN), Renato Usatîi, consideră că opoziția din R. Moldova, indiferent de culoarea politică, ar trebui să boicoteze alegerile parlamentare programate pentru luna februarie 2019. În cazul în care acest lucru nu se va produce, atunci Ustaîi le propune liderilor formațiunilor de opoziție să-și coordoneze acțiunile împreună cu el, pentru ca să nu fie înaintați candidați de dreapta în circumscripții de la nordul și sudul R. Moldova.



Usatîi a afirmat, în cadrul emisiunii „Politica” de la Tv8, că partidele de dreapta și cele de stânga trebuie să se înțeleagă care și pe ce circumscripții vor candida și spune că deja a început discuții în acest sens. „Nu vorbesc despre formarea unei coaliții, ci despre acțiuni planificate și coordonate. În ultima perioadă m-am mobilizat și vorbesc despre asta (cu reprezentanții partidelor de dreapta n.r.)”, a spus Usatîi, fără a preciza cu cine anume discută.

Totuși, liderul „Partidului Nostru” nu a ezitat s-o critice pe lidera Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, deși spune că a inițiat un dialog cu opoziția de dreapta.





„Niciodată nu am criticat și nici nu voi critica forțele care luptă împotriva regimului de la guvernare. Și am suportat mult trucurile Maiei Sandu. Da, am criticat-o pentru că, dacă lui Năstase nu se înădușă sub fusta ei, eu nu planific să ajung tot acolo. Eu nu critic partidele care luptă împotriva regimului și nu cer să fiu lăudat, dar nu trebuie să ne critice pe noi. Noi am avut cel mai mult de suferit, în timp ce ei două zile au stat cu umbrelele sub copaci și cu asta s-a terminat”, a spus acesta.

Fostul primar de Bălți îi reproșează liderei PAS că a tăcut în 2014, atunci când partidul său a fost scos din alegeri. „Ea știa foarte bine ce sume primește Filat, ea văzut cozile interminabile lângă cabinetul lui Filat, doar că toți sunt virgini și virgine atâta timp cât nu-i atinge nimeni. De ce Maia Sandu nu a criticat faptul că PN de două ori nu a fost înregistrat la Ministerul Justiției? Pentru că ea a venit din America și a băut lapte corect, nu ca noi - lapte sovietic. De ce nu a spus atunci nimic? Să meargă „Acum”, „Atunci”, „Mai Departe”, să-și facă 29 de blocuri și să se ocupe cu lucruri corecte”, a mai adăugat acesta.

Liderul PN a adăugat că va participa la alegerile parlamentare și va încerca să ajungă în R. Moldova. „Vom participa, așa cum am mai spus, cu două partide, plus că avem o înțelegere cu o anumită formațiune care ne va asigura la alegeri, deoarece nu putem admite să fie scos partidul din cursa electoralp. Vom merge cu două partide sigur, dar al treilea este sub semnul întrebării. Oamenii lui Plahotniuc sunt foarte preocupați de această problemă de asta nu trebuie să vorbim despre aceste lucruri”, a conchis Usatîi.

Sursa: ziarulnational.md